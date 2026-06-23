Paloma Sánchez-Garnica regresa en septiembre con 'Un hombre de honor', una novela ambientada en el Nueva York de 1968

Archivo - La escritora Paloma Sánchez-Garnica, posa durante una entrevista, a 17 de noviembre de 2021, en Valencia, Comunidad Valenciana, (España). - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La escritora Paloma Sánchez-Garnica, ganadora del premio Planeta en 2024 con 'Victoria', regresará el 30 de septiembre a las librerías con 'Un hombre de honor' (Planeta), una novela ambientada en el Nueva York de 1968.

Según ha informado la editorial, la novela se publicará de forma simultánea en España y en América Latina, y trasladará al lector a un Manhattan lleno de contradicciones, hampa y verdades incómodas, con una gran historia de amor de trasfondo.

La trama se ambienta en la Nueva York de 1968, una época en la que Estados Unidos se desgarra entre la guerra de Vietnam, la lucha por los derechos civiles y una creciente tensión política. En este contexto, la protagonista, Nicole Donaldson, sueña con abrirse camino como periodista en un mundo dominado por hombres.

Su vida cambia al enamorarse de Frank Bernstein, un policía judío de Harlem, momento en el que cree haber encontrado por fin la libertad para decidir su propio destino. Sin embargo, enfrentarse a la poderosa familia Donaldson significará desafiar todo aquello en lo que ha sido educada.

La investigación de un crimen que puede cambiar la historia conducirá a Nicole a una red de secretos, mentiras e intereses que muchos están dispuestos a proteger a cualquier precio. Al mismo tiempo, Frank seguirá la pista de una trama de corrupción vinculada a la mafia, cuyos tentáculos alcanzan las más altas esferas del poder, bajo la premisa de que "no todos estaban dispuestos a callar" y de que "el silencio nunca fue inocente".