El Papa y Bad Bunny "condicionarán" la 85ª Feria del Libro de Madrid: "Os va a costar un poquito más llegar"

Archivo - Ambiente durante la 83ª edición de la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, a 1 de junio de 2024, en Madrid (España). La Feria del Libro se celebra anualmente con el fin de promover el libro, la lectura y la actividad de las empres - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Libro de Madrid se verá condicionada "seguro" en su 85 edición por la visita del Papa León XIV a Madrid del 6 al 9 de junio, así como los 10 conciertos que el artista puertorriqueño Bad Bunny tiene programados en la capital desde el 30 de mayo hasta el 15 de junio.

"Va a ser exigente -todas lo son- pero esta vez, en el segundo fin de semana, coincidimos con un elemento que va a poner patas a esta cita y que va a condicionar seguro. Somos conscientes de que eso va a ocurrir y vamos a trabajar para que nos afecte lo menos posible. Dicen por aquí 'Bad Bunny'. Hablo del Papa. O de los dos, porque en realidad la visita de los dos condiciona lo que ocurre en esta ciudad. Por eso más que nunca necesitamos el compromiso de autores, expositores y colaboradores. Os va a costar un poquito más llegar, pero tenéis que venir. Necesitamos sobre todo del entusiasmo y la fidelidad de los lectores y de los visitantes", ha explicado la directora de la Feria del Libro, Eva Orúe, en un encuentro con los medios este martes.

La visita del Pontífice a España coincide, además de con la celebración el día 6 de junio de uno de los conciertos de Bad Bunny en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, con el segundo fin de semana de la Feria del Libro, que tendrá lugar en el al Parque de Retiro desde el 29 de mayo hasta el 14 de junio. Orúe ha remarcado el domingo 7 como el día que más les afectará, día en el que León XIV presidirá la Santa Misa del Corpus Christi en el Palacio de Cibeles

Sin embargo, la directora de la Feria ha reconocido que no tienen "comunicación oficial de lo que va a ocurrir" en cuanto a los accesos al Retiro durante ese fin de semana.

"De momento no tenemos comunicación oficial de lo que va a ocurrir exactamente. Tenemos una sospecha porque la fecha tiene 85 ediciones y cierta experiencia (...) Cuando dispongamos de esa información la transmitiremos. Lo que sí puedo decir es que nosotros no hemos cambiado nada de la programación ni del horario, confiamos plenamente en que quiénes quieran venir, puedan hacerlo. Seguro que habrá alguna modificación, no puede ser de otra manera cuando tienes un evento como este cerca, pero haremos todo lo posible", ha añadido.

El "humor" y la "sátira" atravesarán la cita --que inaugurará la reina Letizia el próximo 29 de mayo a las 11.00 horas, según ha confirmado Orúe. "Estamos en un país cuyo 'hit' es un libro de humor, 'El Quijote'. Tenemos que reivindicar una tradición, potenciar el buen ambiente y traer a primer plano el hecho de que con palabras buenas y buen humor puedes hacer buena literatura...", ha defendido.