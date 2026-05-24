Paulino Guerra firma 'Historias tristes de Colomba', el Macondo o Comala de generaciones que "han construido" España

El periodista y escritor Paulino Guerra - PAULINO GUERRA

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El periodista Paulino Guerra publica 'Historias tristes de Colomba' (Huerga y Fierro), sobre zonas de la España rural y despoblada, concretamente de Zamora y, en sus 14 relatos, evoca un espacio mágico e imaginario, -enclave y personaje al mismo tiempo-, al estilo del 'Macondo' de Gabriel García Márquez o la 'Comala' de Juan Rulfo, para rendir homenaje a las generaciones que "han construido" una España "próspera y rica".

"Hay que saber quienes lo hicieron", asegura Guerra en una entrevista con Europa Press, mientras bromea con que no tiene "ánimo" de compararse con los autores de 'Cien años de soledad' o 'Pedro Páramo'. En cualquier caso, defiende crear "ese tipo de espacios mágicos donde pasan cosas a veces desacostumbradas".

"No digo que no haya familias con carencias ahora, pero en general no hay problemas de hambrunas, hay una sanidad afortunadamente pública que nos abarca a todos y lo mismo con la educación. Pero es importante saber de dónde venimos y cómo de mal lo pasaron muchos de los abuelos, incluido algunos padres. Saber que si hemos construido un país más próspero y más rico, saber quiénes lo construyeron y a qué precio lo construyeron muchos de ellos", ha asegurado Guerra en una entrevista con Europa Press.

De hecho, aunque algunos de los relatos son ficticios, en otros aparecen personajes reales, como Tripa Seca, un hombre que emigró a Cataluña en 1959 con la intención de ser "el último" en su familia "que las pasaba canutas".

"Esa generación de gente que no tenía casi nada, no tenía ni siquiera una muda ni ropa y que iniciaron la aventura de la inmigración. Creo que es así porque conozco, tengo familiares y conozco gente que así le ocurrió, que la obsesión era 'que yo sea el último desgraciado, que sea el último que las pasa canutas, que pasa hambre y que tiene dificultades'", ha añadido. 'Historias tristes de Colomba', que también está disponible en Amazon, es un "homenaje" para esa generación, a la que Guerra atribuye el "esfuerzo" de lo que es España en la actualidad.

"La España que somos en parte viene del esfuerzo y del trabajo de varias generaciones de antepasados. Este es el objetivo del libro también, rendir homenaje a todo ese tipo de gente", ha explicado.

Guerra, natural de Fermoselle (Zamora), ha explicado que aunque él no ha "conocido la miseria ni el hambre", sí ha podido ver la despoblación de las zonas rurales que son protagonistas en estos relatos, y ha asegurado que hay una "situación límite" en muchos de los pueblos españoles en la actualidad.

"Veo mal el futuro de estos pueblos. Primero porque un sitio donde no hay natalidad es muy difícil que se reponga. También es difícil la inmigración, más allá de casos concretos. Si viene un pastor de aquí o de allí, una familia de Perú o de Marruecos a trabajar en una finca. Eso son casos más o menos marginales y esporádicos", ha apuntado.

En ese sentido, ha afirmado que mientras las oportunidades laborales y los servicios sean "más bien escasos", la situación de estos pueblos seguirá siendo "muy difícil".

CONTRA EL "SUPREMACISMO URBANO"

"Hay otro elemento más: el desdén de la administración. En el libro hablo del supremacismo urbano, que es una tendencia de despreciar a la gente del pueblo. De considerarlos una especie de brutos porque les gustan los toros y la caza. Todos estos factores contribuyen, desde mi humilde punto de vista, a que sea muy difícil que los pueblos se mantengan", ha zanjado.

Guerra, que ha sido el director adjunto de Nacional en Europa Press durante 35 años, ha explicado que mientras escribía el "estrés de la noticia" no podía desarrollar estos relatos.

"El periodismo siempre está muy cerca de la literatura. Antes hablábamos de García Márquez, que era periodista. Montones de gente entran en periodismo, le gusta escribir y cuando tienen oportunidad lo hacen. Son dos géneros muy próximos y a veces se confunden. Me parece normal que los periodistas escriban cuentos, novelas, poesía, para lo que estén dotados", ha terminado. El escritor y periodistas estará en la caseta 284 de la Feria del Libro de Madrid el domingo 31 de mayo para firmar ejemplares de su libro entre las 12.00 y las 14.30 horas.