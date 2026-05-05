La periodista Elena Ortega publica 'Ruta 61. Un viaje sonoro siguiendo el Misisipi' sobre la música moderna

La periodista Elena Ortega publica 'Ruta 61. Un viaje sonoro siguiendo el Misisipi' - ANAYA

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La periodista Elena Ortega publica este 7 de mayo llega 'Ruta 61. Un viaje sonoro siguiendo el Misisipi' (Anaya), un libro en el que combina crónica personal y guía de viaje para adentrarse en la mítica Highway 61, considerada la cuna de la música moderna.

Fruto de un recorrido de más de 5.000 kilómetros por Estados Unidos, el libro nace de la búsqueda de las raíces de "la música que escuchamos hoy en día".

Durante este viaje, la autora se reunió con músicos -algunos de ellos también participaron en la película 'Sinners'-, cuyos testimonios le aportaron "una perspectiva contemporánea a un legado cultural mundial", según explica en un comunicado.

El libro cuenta con fotografías de Asier Calderón, de la propia autora y del premiado Gonzalo Azumendi; así como una cartografía diseñada por Jordi Català.