Personalidades del mundo de la cultura homenajean a Vargas Llosa: "Le quedaba chica la vida"

1077548.1.260.149.20260413214253 Homenaje a Mario Vargas Llosa en el Ateneo de Madrid. - NICOLÁS RODRÍGUEZ / EUROPA PRESS

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Diferentes personalidades del mundo de la cultura han recordado y rendido homenaje este lunes al escritor y ganador del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, en el día en el que se cumple un año de su fallecimiento.

El acto celebrado en el Ateneo de Madrid y presentado por su hijo, Álvaro Vargas Llosa, ha contado con una nutrida presencia de personalidades del ámbito cultural y literario y ha estado repleta de anécdotas y recuerdos de los presentes sobre la figura del escritor peruano.

Durante la presentación del evento Vargas Llosa ha recordado a su padre como un "personaje complejo y múltiple al que le quedaba chica la vida" refiriéndose a las motivaciones personales que le movían. "Quería tener todas las experiencias humanas posibles", ha expresado.

Asimismo, ha hecho alusión a una de las ideas más recurrentes en su obra, la utopía, sobre la que ha dicho citando a su padre: "buscarla en la política conduce al horror y en la literatura a la belleza".

UN "CREADOR"

Álvaro Vargas Llosa ha finalizado su intervención trasladando la voluntad de su padre de ser recordado como un "creador" o "simplemente un novelista" antes que como un "líder cívico" o un "pensador contemporáneo".

De los participantes, el primero en dedicar unas palabras a la memoria del novelista ha sido el escritor Alejandro Roemmers, quien le ha recordado como una persona "sincera y valiente para dar sus opiniones" y que destacaba por su "integridad intelectual".

Tras Roemmers, la escritora Mercedes Monmary ha recordado a Vargas Llosa como "un intelectual entusiasta". "Era un creador comprometido con la verdad de su tiempo. También ha participado en el evento el autor colombiano Juan Gabriel Vásquez, quien se ha referido a la figura del Nobel peruano como un "ejemplo de cómo ser novelista" y que nunca perdió su "pasión por el oficio".

En un homenaje inundado de anécdotas alrededor de la figura de Vargas Llosa, la actriz española Magüi Mira ha revelado como la primera vez que mantuvo un encuentro con el escritor para pedir los derechos de una obra que quería representar, su figura "sensual de macho alfa total" le impresionó. Además ha destacado su humildad. "Dentro de su enorme fortaleza como creador, tenia la humildad anclada en su alma", ha esgrimido Mira.

También ha participado en el evento la que fuera la agente literaria del novelista, Maribel Luque. Ha destacado la gran importancia "en su obra y en su vida" que tuvo su relación con la fundadora de la agencia literaria que lleva su nombre, Carmen Ballcells, que se tornó en una amistad a pesar de que, según Luque, nunca confundía un cliente con un amigo. "Vaya que si lo confundió", ha expresado.

Del mismo modo, han participado en el homenaje el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, el mexicano Roberto Salinas, el crítico literario y "amigo cercano" de Vargas Llosa, David Gallagher, y la escritora hispano-cubana Gina Montaner, quién ha puesto en valor la "implicación" del escritor con la libertad del pueblo cubano.

Finalmente, el acto ha terminado con una ronda de lecturas de "pasajes autobiográficos" escritos por Mario Vargas Llosa que los 12 participantes, incluido su hijo, han leído para terminar de rendir memoria al que fuera Premio Nobel de Literatura en el año 2010.