La Premio Nobel Olga Tokarzcuk y John Banville, Premio Príncipe de Asturias, se inspirarán en las colecciones del Prado

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Premio Nobel de Literatura de 2018, Olga Tokarczuk, y el escritor ganador del premio Príncipe de Asturias de las Letras 2014, John Banville, son los dos autoresseleccionados para la segunda edición de la Residencia Internacional de Escritores 'Escribir el Prado'.

Se trata de una iniciativa conjunta del museo con la Fundación Loewe, en colaboración con Granta en español, que invita a escritores internacionales a conocer en profundidad el Museo del Prado y a que sus colecciones les sirvan de inspiración creativa.

Tras la primera edición del programa con los residentes John M. Coetzee y Chloe Aridjis, a lo largo del 2024 se lanzará la colección de relatos de ficción del museo (con el mismo nombre que el programa de residencias) con la publicación de los textos que ambos escribieron inspirándose en su estancia en la institución.

Olga Tokarzcuk, en primavera, y John Banville, en otoño, fijarán su residencia en Madrid haciendo del museo su centro de actividad y también de contemplación. A partir de este proceso creativo, escribirán un texto relacionado con el museo explorando los vínculos expresivos entre la ficción y las artes plásticas, que posteriormente se publicará.

Durante su estancia en el museo cada autor mantendrá un coloquio abierto con el público.

Olga Tokarczuk (Polonia,1962) es la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2018 y una de las escritoras más célebres de Polonia. Autora de ocho novelas y trescolecciones de relatos cortos, ha ganado dos veces el premio literario polaco más prestigioso, el Premio Nike, por 'Los Libros de Jacob' (Ksiegi Jakubowe) en 2015 y por 'Los errantes' (Bieguni) en 2008, obra por la que también recibió en 2018 el Premio Man Booker International.

Sus novelas más célebres son 'Un lugar llamado antaño', publicada en 1996; 'Casa diurna, casa nocturna', publicada en 1998 y 'Sobre los huesos de los muertos', que se publicó en 2009 y fue preseleccionada para el Premio Man Booker International 2019, así como para los Premios Nacionales del Libro de Literatura Traducida, el Premio Literario de Dublín y el Premio Warwick. Su obra está traducida a más de cincuenta idiomas.

John Banville (Irlanda,1945) es novelista, guionista, dramaturgo y crítico literario. Trabajó en el ámbito periodístico durante muchos años y fue editor literario de 'The Irish Times' de 1988 a 2000. Colabora habitualmente con 'The New York Review of Books' y otras publicaciones.

Entre sus novelas destacan 'El libro de las pruebas', 'Elmar' y, más recientemente, 'Las singularidades'. Entre los galardones que ha recibido figuran el Premio Man Booker, el Premio Estatal de Literatura de Austria, el Premio Kafka, el Premio PEN de Irlanda y el Premio Príncipe de Asturias de las Letras.

Ha escrito varias novelas policíacas bajo el seudónimo de Benjamin Black, entre ellas 'Pecado' y, más recientemente, 'Las hermanas Jacobs'. Nació en Wexford y vive enDublín.