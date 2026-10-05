Rosa Estremera, Juan José Millás y Rubén Amón, Premios de la Crítica de Madrid

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Premios de la Crítica de Madrid han premiado a Juan José Millás, por 'Ese imbécil va a escribir una novela', en narrativa, a Rosa Estremera, por 'Herida propia', en poesía; y a Rubén Amón, por 'Morante, punto y aparte', en ensayo.

"Tres autores y tres libros muy distintos que representan, al mismo tiempo, tres maneras de acercarse a la literatura y de entender la escritura contemporánea", ha indicado el fallo del jurado del premio convocado por la Asociación Madrileña de Escritores y Críticos Literarios.

En narrativa, el premio ha recaído en Millás, "uno de los nombres fundamentales de la literatura española contemporánea". "Millás vuelve a ese territorio tan suyo en el que realidad e imaginación se confunden, y donde la literatura sirve para mirar de otra manera lo cotidiano, la identidad y hasta el propio oficio de escribir", ha añadido el jurado. En palabras de Alberto Infante, Millás ha "conseguido una novela tan original como cautivadora, que muestra que es uno de los mejores escritores que tenemos".

En poesía, el reconocimiento a Estremera "distingue una voz que hace de la experiencia, la memoria y la intimidad un territorio literario". "Un libro de intensidad contenida, en el que la palabra poética nace precisamente de aquello que permanece, de las heridas que el tiempo transforma pero no termina de borrar", ha asegurado el jurado.

Por último, Amón ha obtenido el premio de ensayo por 'Morante, punto y aparte', una aproximación personal y literaria a la figura de Morante de la Puebla que trasciende la crónica taurina para convertirse también en una reflexión sobre el personaje, el arte, y el significado cultural de una figura excepcional.