Rosa Montero publica 'Un día en la vida de Clarita' y rememora el 'mobbing' que ella misma sufrió: "Me putearon, vamos"

La autora Rosa Montero posa para Europa Press durante la presentación de su libro ‘Un día en la vida de Clarita’, en las oficinas de Penguin Random House, a 16 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La escritora Rosa Montero, que publica 'Un día en la vida de Clarita' (Alfaguara), su 20ª novela, en la que hace un retrato de cómo la protagonista recibe acoso y humillaciones laborales por no ajustarse a la norma. Montero ha recordado, como ya hizo en el pasado, que ella misma ha sufrido ese maltrato.

"Me putearon, vamos, me hizo 'mobbing' una compañera que no voy a decir el nombre. Pero sí, me pasé año y medio llorando todos los días. No fue un superior pero es como a la protagonista, a ella la están machacando los compañeros", ha añadido.

En ese sentido, se ha mostrado preocupada por el uso que hace el poder de la humillación. "El poder se regocija humillando a los inferiores, ¿cómo demuestra su poder el poder? Demuestra su su poder por medio de la humillación. El libro habla de cosas muy serias y muy tristes y pero con mucho humor", ha indicado.

Por otro lado, se ha referido a los resultados del informe PISA y ha asegurado que reflejan que tras la llegada de la inteligencia artificial (IA) no solo los jóvenes piensan, entienden y leen peor, también los adultos.

"Con la inteligencia artificial pensamos peor, entendemos peor, leemos peor. Y no solo son los chavales, somos todos. Hay un deterioro cognitivo claro y que muestra PISA. No solo son cifras españolas, hay un montón de países que han pegado un bajón tremendo. Forma parte de lo que estamos diciendo, de un futuro muy, muy, muy preocupante si no tomamos medidas. Porque estamos hablando de deterioro neurológico", ha asegurado la autora en un encuentro con un grupo reducido de medios, entre ellos Europa Press.

LA MULTITAREA ES UNA "TONERÍA": "NOS ATOCINAMOS"

Asimismo, ha rechazado la idea de la "multitarea", asegurando que lo único que hace es "atocinar" al cerebro.

"La multitarea es una tontería porque no somos capaces de la multitarea, lo único es que nos atocinamos. Por ejemplo, ver las noticias en televisión y estar chateando hace que disminuya el grosor de la materia en una zona del cerebro que se llama corteza del cíngulo y que es muy importante para el funcionamiento cerebral. O sea que directamente nos estamos cargando el cerebro", ha aseverado.