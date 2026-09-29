Samuel Alonso, director de la Feria del Libro: "Los discursos de odio son una bandera roja que no se puede pasar"

Samuel Alonso Omeñaca, nuevo director de la Feria del Libro de Madrid - ASOCIACIÓN DE LIBRERÍAS DE MADRID

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nuevo director de la Feria del Libro de Madrid, Samuel Alonso, ha abogado por defender la "libertad de expresión" y la "pluralidad de opiniones" en la cita literaria, aunque ha marcado como límite los "discursos de odio" y ha reivindicado la necesidad de garantizar "la igualdad de los seres humanos" y los derechos fundamentales.

"La Feria del Libro siempre se ha caracterizado por ser respetuosa, fundamentalmente con los derechos fundamentales, con el respeto. Hay una bandera roja que no se puede traspasar, que son los discursos de odio. Si no es de odio sino que sencillamente es un pensar diferente al que podemos tener unos u otros, pues bueno, yo creo que hay que abogar por la libertad de expresión, pero garantizando siempre la igualdad de los seres humanos y garantizar los derechos fundamentales de las personas", ha explicado Alonso en una entrevista con Europa Press, al ser preguntado por las polémicas que pueden surgir en torno a la presencia de determinados autores, como ha ocurrido en otras ediciones con escritores rusos o más recientemente con autores israelíes.

Samuel Alonso ha explicado que su nombramiento supone un "reto", aunque también una "ilusión" y un "orgullo", ya que se trata de una feria que le gusta y que considera "popular" y "muy cercana", por su capacidad de poner en contacto a lectores, librerías y editoriales.

Entre sus primeras líneas de trabajo, el nuevo director apuesta por mejorar la "calidad" del ecosistema de la Feria. A su juicio, la cita "no puede crecer mucho más" para ser respetuosa con el parque de El Retiro, por lo que considera que debe "crecer hacia adentro, hacia la calidad". En este sentido, ha apuntado a la necesidad de que libreros, editores, autores y lectores se encuentren cómodos y de que la experiencia en la Feria sea "lo más gratificante posible".

Preguntado por la posibilidad de que la Feria salga de El Retiro, Alonso ha señalado que "nada es inamovible", aunque ha recordado que la cita está vinculada al parque desde los años 60 y que es allí donde se ha consolidado y ha adquirido su prestigio. "Creo que ahora mismo no está en cuestión eso", ha afirmado antes de confirmar que la próxima edición se mantendrá en El Retiro.

Respecto al impacto del cambio climático, ha defendido que hay que "dar respuesta" a este fenómeno y ha destacado las medidas adoptadas en los últimos años, como la instalación de toldos para reducir el calor o los protocolos de actuación ante episodios de lluvias torrenciales o viento. "Ante cualquier problema hay que dar una solución, pero esa solución tiene que ser respetuosa con el parque", ha admitido.

En cualquier caso, ha incidido en que la prioridad debe ser garantizar que tanto los profesionales como el público puedan disfrutar de la Feria con seguridad.

ACERCARSE A LOS JÓVENES

Otro de sus objetivos será reforzar el carácter infantil y juvenil de la cita, dentro de su función de "promoción de la lectura". Alonso ha destacado la importancia de cuidar las actividades dirigidas a los más pequeños y ha definido este ámbito como un "ecosistema infantil" formado por los futuros lectores.

En este contexto, preguntado por la posibilidad de que la princesa Leonor y la infanta Sofía tomen el relevo de la Reina Letizia en la visita a la Feria para contribuir a acercar la cita a los jóvenes, Alonso ha asegurado que "todos y todas" son bienvenidos.

"Todas las manos que vengan para apoyar una cita tan imprescindible como la Feria del Libro de Madrid siempre son bienvenidas, y siempre es buen momento para promocionar la feria entre los jóvenes, incluso ahora más que se habla del Informe PISA", ha afirmado.

Asimismo, ha pedido no olvidar que la cita literaria también tiene un "carácter comercial", si bien confiesa que la Asociación de Librerías de Madrid no le ha pedido "nada" en cuanto a cifras de facturación o asistencia. "Lo que deseamos todos es que funcione en todos los niveles. Si todo funciona acabaremos ganando, incluso las casetas ganarán más dinero", ha comentado.

LA IA, UNA HERRAMIENTA, PERO NO DE "CREACIÓN"

Sobre la inteligencia artificial, ha considerado que el sector del libro se encuentra ante "un cambio de paradigma" y ha defendido que esta tecnología debe entenderse como "una herramienta", pero no como "un espacio de creación". A su juicio, es necesaria una mayor "alfabetización hacia la inteligencia artificial" para aprender a utilizarla.

"No vale con decir: 'Escríbeme un poema de 17 versos sobre el amor', eso no es. Eso son textos sin alma", ha señalado Alonso. No obstante, ha asegurado que la inteligencia artificial no le da miedo y ha confiado en la capacidad de los creadores para responder a los cambios tecnológicos. "Creo que el ser humano es suficientemente inteligente y la creatividad del ser humano es suficientemente inteligente como para darle la vuelta", ha agregado.

Por último, preguntado por el debate sobre la presencia de mujeres al frente de grandes instituciones culturales, Alonso ha admitido que celebró que la anterior directora de la Feria, Eva Orúe, fuese la primera mujer en ocupar el cargo y ha defendido que las mujeres deben tener cada vez mayor acceso a responsabilidades que les fueron negadas en otras ocasiones.

Sin embargo, ha recordado que la decisión sobre su nombramiento correspondió a la Junta Directiva que decidió que su proyecto era el mejor. "Creo que está claro que cada vez las mujeres deben tener más lugar en esos puestos que se les negaron en otras ocasiones. No sé si en esta candidatura se han presentado mujeres, aunque creo que sí, por lo que habrán tenido las mismas oportunidades. En este caso, el comité seleccionador y el tribunal final han decidido que mi proyecto era el mejor y mi currículum era el mejor para dirigir la Feria del Libro de Madrid", ha concluido.