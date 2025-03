Santiago Díaz apuesta por "normalizar" la figura de un policía gitano en su novela 'Jotadé'

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El autor Santiago Díaz publica 'Jotadé' (Alfaguara), la primera novela de una serie de tres libros en los que el protagonista es el subinspector Jotadé Cortés, un policía gitano, y asegura que no trata de reforzar estereotipos sobre los gitanos, sino que retrata en la ficción "la normalidad" de lo que puede encontrar,

En una entrevista concedida a Europa Press, asegura que el personaje le da "muchos matices" por su "inadaptación" y mundo interior.

"Es algo con lo que convivimos. Como cuando los italianos, en su día, se quejaban de que en las películas de los inmigrantes italianos en Nueva York eran retratados como mafiosos, cuando la mayoría no lo eran. Pero es lo que nos llama la atención a los que estamos contando este tipo de historias. No es que haga falta retratarlos", ha apuntado.

Al hilo, ha explicado que él buscaba un personaje que "llevase los problemas encima" en vez de encontrárselos.

"Elegí a Jotadé como gitano porque buscaba un personaje que no se encontrase los problemas, sino que los llevase siempre encima. Y ser gitano y policía es un problema, porque en la comisaría nadie se fía de él porque es gitano, ese prejuicio. Pero es que en su comunidad nadie se fía de él porque es policía", ha añadido el escritor.

Precisamente, el autor sostiene que ha jugado con la "moralidad y la corrección política" en este libro porque es ficción y ha asegurado que "lo peor" que puede hacer un autor es autocensurarse.

"Los novelistas tenemos que, como dijo un amigo mío, andar por caminos poco transitados. Si haces lo mismo que todo el mundo y no te la juegas, no te metes en charcos, seguramente no destaques. Hay que meterse en charcos, en líos, a veces sale bien y a veces sale mal, pero la autocensura es lo peor que puede tener un guionista", ha apuntado.

Díaz, que presenta esta novela el próximo 20 de marzo en el Museo Lázaro Galdiano, comienza así una nueva saga tras su trilogía protagonizada por la inspectora Indira Ramos. Continúa en el género del thriller, en el que vuelca sus conocimientos como guionista de cine y de televisión.

"Las plataformas te permiten ver los capítulos que tú quieras, pero hace unos años tenías la emisión semanal en la tele con cortes publicitarios. Para que la gente no se fuera en los cortes publicitarios, tenías que mantener siempre la historia muy arriba, terminar cada secuencia a tope. Ese aprendizaje, el estar al pie del cañón haciendo que la historia avance y haciendo que pasen cosas, lo he heredado para las novelas", ha explicado para defender los numerosos giros argumentales en 'Jotadé'.

Además, el autor utiliza varias subtramas --herencia también de su tiempo como guionista-- para aligerar y "bajar pulsaciones" de las partes más violentas de 'Jotadé', reflejadas a través de problemas con drogas y mafias o asesinatos.