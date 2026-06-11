El sector editorial supera los 3.100 millones de euros de facturación tras crecer un 3,3% en 2025

Archivo - Dos persona observan un libro durante la 84ª Feria del Libro de Madrid, en el parque del Retiro, a 31 de mayo de 2025, en Madrid (España). Esta edición de la Feria del Libro está dedicada a la ciudad de Nueva York y se prolongará hasta el 15 de - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sector editorial español creció en 2025 por 12º año consecutivo y alcanzó una facturación de 3.138,51 millones de euros, un 3,3% más que el año anterior, de los cuales 2.945,53 millones correspondieron a libros editados en formato papel (+3,1%) y 174,39 millones a libros digitales (+5,3%), según el Avance del Informe de Comercio Interior del Libro 2025 presentado este jueves por la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) en el marco de la Feria del Libro de Madrid.

Según este informe, el conjunto de las empresas editoriales españolas registra doce años consecutivos de crecimiento. Desde 2014, año en el que empezó la actual senda de crecimiento, la facturación ha aumentado en 942,71 millones de euros, cerca de un 43 por ciento. Además, desde 2021 acumula 562 millones de euros, un crecimiento del 21 por ciento en los últimos cinco ejercicios.

"Estas cifras reflejan que se mantiene lo que nuestros colegas europeos han denominado como 'fenómeno español' o 'ibérico', ya que somos los dos países en los que el crecimiento de las ventas se ha mantenido, especialmente en los últimos años", ha explicado Manuel González, presidente de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE).

González ha señalado que entre los factores que explican esta situación "está el incremento de los índices de lectura" que se ha detectado en los últimos años a través del Barómetro. El crecimiento del sector editorial se ha apoyado en el crecimiento de los libros de ficción adulta, cuya facturación aumentó un 17,2 por ciento, hasta los 831 millones de euros, y por la literatura infantil y juvenil, que registró un incremento del 17,8 por ciento y se acercó a los 650 millones de euros en ventas.

Otro sector que ha registrado un importante crecimiento han sido los cómics, tebeos y novelas gráficas, que elevaron su facturación un 38,6 por ciento, hasta los 97,3 millones de euros. Por el contrario, los libros de texto redujeron sus ingresos un 7,8 por ciento, hasta los 713 millones de euros, mientras que los títulos de no ficción descendieron un 9,2 por ciento, hasta los 825,4 millones de euros.

En términos de volumen, el sector vendió 196,1 millones de ejemplares impresos durante 2025, un 0,8 por ciento más que el año anterior. El precio medio se situó en 15 euros por ejemplar, 33 céntimos más que en 2024.

MÁS DE 89.000 TÍTULOS EDITADOS

La producción editorial alcanzó los 89.107 títulos, un 1,8 por ciento más que el año anterior. De ellos, 61.831 fueron libros en papel, un 3,5 por ciento más, mientras que 27.276 correspondieron a publicaciones digitales.

El catálogo editorial español rozó el millón de títulos vivos en oferta al alcanzar los 983.209, un 3,6 por ciento más que en 2024. La tirada media en papel ha continuado decreciendo y se ha situado en 3.374 ejemplares por título, un 4,1 por ciento menos que el ejercicio anterior, mientras que el número total de ejemplares impresos descendió un 0,7 por ciento, hasta los 208,6 millones.

Por otro lado, la facturación del libro digital ha aumentado un 5,3 por ciento en 2025 y ha alcanzado los 174,4 millones de euros, equivalentes al 5,6 por ciento del total del mercado editorial. Asimismo, las descargas y ventas digitales crecieron un 10,7 por ciento, hasta los 20,4 millones, mientras que el precio medio descendió hasta los 8,6 euros, 44 céntimos menos que el año anterior.

La no ficción ha sido la principal categoría en formato digital, con una facturación de 101,2 millones de euros, seguida por la ficción adulta y la literatura infantil y juvenil, ambas con incrementos cercanos al 16 por ciento. Por su parte, los audiolibros han vuelto a registrar un fuerte crecimiento. Su facturación ha alcanzado los 15,3 millones de euros, un 53,3 por ciento más que en 2024, multiplicando por más de siete los ingresos obtenidos en 2020.

LAS LIBRERÍAS CONCENTRAN EL 60,6% DE LAS VENTAS

Las librerías y cadenas de librerías continuaron siendo los principales canales de comercialización del libro en papel. Las primeras facturaron 1.192,9 millones de euros, un 8,3 por ciento más, mientras que las cadenas alcanzaron los 592 millones de euros, con un incremento del 5,9 por ciento.

En conjunto, ambos canales concentraron el 60,6 por ciento de las ventas de libros en papel. Si se añaden las ventas a empresas e instituciones, estos tres canales representaron el 75 por ciento de la facturación total del libro impreso en España.