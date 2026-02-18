Serrat y Ana Belén ponen voz en el Cervantes a versos de Margarit, poeta "de las dos lenguas", a los 5 años de su muerte

Joan Manuel Serrat y Ana Belén durante el homenaje al poeta Joan Margarit cuando se cumplen cinco años de su fallecimiento, a 18 de febrero de 2026, en Madrid (España). Joan Margarit, premio Cervantes 2019, falleció el 16 de febrero de 2021 y este homenaj - Ángel Díaz Briñas - Europa Press

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los artistas Joan Manuel Serrat y Ana Belén han sido algunos de los protagonistas del homenaje al poeta catalán de las "dos lenguas", Joan Margarit, que ha acogido este martes el Instituto Cervantes para conmemorar cinco años de su muerte.

Ambos han puesto voz a varios poemas de Margarit: Serrat en catalán y Ana Belén en castellano. Los versos eran de 'Dona de primavera' -'Mujer de primavera'-, 'Autoretrat' -'Autoretrato'-, 'Tancant l'apartament de la platja' -'Cerrando el apartamento de la playa-, 'Voldran que et moris' -'Querrán que te mueras' y 'La muntanya més alta' -'La montaña más alta'.

Tanto el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, como el editor de Margarit en Destino, Emili Rosales, han celebrado que el poeta catalán escribiese tanto en su lengua materna como en castellano y han anunciado que Austral ha publicado una reedición de su trabajo -con portada de la ilustradora Paula Rego- para conmemorar su fallecimiento.

Precisamente, el director del Cervantes ha agradecido que Margarit escribiese en catalán -en castellano escribió los tres primeros libros- en un momento en el que la democracia "era el respeto a las lenguas maternas" y ha recordado que al poeta, de niño, le "despreciaban" por hablar en catalán, razón por la que pensó que "tenía que escribir en castellano".

"A partir del 81 comenzó a publicar en catalán y se convirtió en uno de los grandes, en un momento en el que había mucha gente turbia que despreciaba toda lengua que no fuese el castellano", ha añadido García Montero para luego explicar que Margarit defendía un idioma sin despreciar el otro.

Por su parte, Rosales ha calificado a Margarit, Premio Nacional de Poesía 2008 y Premio Cervantes 2019, como un poeta "singular" y ha recordado su 'background' como arquitecto.

"No es frecuente ni el uso de las dos lenguas ni que su poesía fuera sobre hechos que no eran poéticos. Poética era su mirada y a partir de situaciones, lugares, recuerdos que no serían poetizables, conseguía convertirlos en algo poético", ha zanjado el editor.

Aunque tanto García Montero como Rosales han destacado este bilingüismo, el periodista y escritor Juan Cruz ha narrado la "alergia" que tuvo en determinada etapa de su vida Margarit, no solo por el castellano si no por la cultura española, que asociaba con el fascismo.

El homenaje ha contado con la presencia del ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí; la exministra socialista Meritxell Batet; así como la familia del poeta: su mujer Mariona Ribalta y sus hijos Mónica y Carles.

Además, la cita -moderada por la periodista Pepa Fernández- ha acogido una mesa redonda entre el ensayista, poeta y musicolo, Ramón Andrés; el periodista y escritor Juan Cruz; la librera y directora de la Librería Alberti, Lola Larumbe y el crítico literario Jordi Garcia, todos amigos de Margarit.

El homenaje musical ha corrido de la mano de Miguel Poveda, que acompañado al piano de Joan Albert Amargós, ha interpretado la versión flamenca que hizo del poema 'No et veuré més (No te veré más)' en catalán.

Joan Margarit falleció el 16 de febrero de 2021 y este homenaje se celebra coincidiendo con el quinto aniversario de su muerte. El Instituto Cervantes inició una campaña en el año 2020 con su verso 'La libertad es una librería' para apoyar al sector librero durante la pandemia.