SM llevará a la Feria del Libro de Madrid a autores de éxito de literatura infantil y juvenil

Autores invitados a la Feria del Libro de Madrid. - SM

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

SM reunirá en la Feria del Libro de Madrid a algunos de los autores infantiles y juveniles más leídos del país. El calendario de firmas en la caseta 109 del parque de El Retiro reunirá a nombres como Jordi Sierra i Fabra, Nando López, Anna Manso, Begoña Oro, David Lozano, Alfredo Gómez Cerdá, María Menéndez-Ponte o Beatriz Giménez de Ory, además de los recientes ganadores de los Premios SM, Josan Hatero y Alba Quintas.

La propuesta editorial de SM llegará a la Feria con algunos de los mayores éxitos de la literatura infantil y juvenil actual, como 'El Pollo Pepe', 'Los Futbolísimos' y 'Policán', colecciones que en conjunto superan los 75 millones de ejemplares vendidos entre lectores de todo el mundo.

La programación incluirá además encuentros con los autores galardonados en los Premios SM 2026 como Josan Hatero, Premio SM El Barco de Vapor por 'La memoria de las bicicletas', y Alba Quintas, Premio SM Gran Angular por 'La cuarta vida de Blanca Cuervo', que compartirán con los lectores el proceso creativo de unas obras.

Además, SM renovará su colaboración con el certamen Los pequeños gigantes de la lectura, una iniciativa que fomenta el gusto por la lectura en edades tempranas y cuya final se celebrará el próximo 5 de junio en la propia Feria del Libro. Uno de los títulos seleccionados por estos finalistas es 'El llorón', de Mónica Rodríguez(SM).

CALENDARIO

El 30 de mayo estarán en la caseta de SM de 12 a 14 horas Natascha Rosenberg y por la tarde, de 18 a 21 horas, Josan Hatero. El día 31 le tocatá el turno a Begoña Oro y Ana Gómez en horario de mañana y por la tarde repetirá Begoña Oro. El 5 de junio pasará por la caseta Andrés Guerrero de 18 a 21 horas y el sábado 6 de junio de 12 a 14 horas lo hará Alba Quintas y de 18 a 21 horas Anna Manco y Cinthya Álvarez.

Nando López visitará la feria el domingo 7 entre las 12 y las 14 horas y por la tarde lo hará María Menéndez-Ponte. Pepe Maestro estará firmando libros el día 8 entre las 12 y las 14 horas e Itziar Pascual el 11 de junio entre las 18 y las 21 horas. David Lozano pasará por la caseta el 12 de junio de 18 a 21 horas y Marta Moreno lo hará al día siguiente por la mañnaa y por la tarade lo hará Beatriz Giménez de Ory. Jordi Sierra i Fabra estará firmando libros el día 14 de junio de 12 a 14 horas.