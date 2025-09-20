'Superfede', 'El pirata malacaca' o 'Dani en las nubes', entre las novedades de otoño de NubeOcho para los más pequeños

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Superfede', 'El pirata Malacaca', 'Dani en las nubes' o 'La princesa más allá de las montañas', son algunas de las novedades que ha lanzado el sello editorial NubeOcho en otoño para los más pequeños. En total, son once las novedades que se unen a otros títulos ya clásicos como 'Tu cuerpo es tuyo' o 'El pedo más grande del mundo'.

NubeOcho, nacida en 2012, trabaja con escritores e ilustradores, entre los que se encuentran premios nacionales, así como con jóvenes autores. Además de los títulos nacionales, es la editorial en español de creadores internacionales como Chris Haughton, Jon Klassen, Steve Antony, Britta Teckentrup o Levi Pinfold.

Entre sus libros, ha habido galardonados con premios nacionales como el Premio Kiriko o el Premio al libro mejor editado del Ministerio de Cultura y también internacionales como el Kate Greenaway, el New York Times Best Illustration Children Book o Kirkus Award, entre otras. Todos los títulos de NubeOcho han sido traducidos al inglés y muchos publicados en francés, alemán, flamenco, portugués, ruso, coreano o árabe.

En el segundo semestre de este año, la editorial lanza once novedades en castellano y catalán, y algunas de ellas también en inglés, euskera y gallego. "Nuestros títulos son sobre todo muy divertidos, pero hacemos especial hincapié en los valores de la diversidad y la igualdad", señalan a Europa Press desde NubeOcho, que recuerda que a lo largo de su historia han publicado alrededor de 200 títulos.

Entre ellos, 'SuperFede', de Luisa Amavisca y Gusti, autores de '¡Vivan las uñas de colores!', que vuelven a colaborar en la historia de un niño superhéroe que descubre lo que es ser un niño cuando se rompe su traje y tiene que llevarlo a arreglar.

Mientras, 'El pirata Malacaca', de Alicia Acosta y el Premio nacional de Ilustración Emilio Urberuaga, narra con humor las peripecias de un terrible pirata al que se le escapan los pedos a todas horas y en cualquier lugar.

El británico Greg Stobbs firma 'Dani en las nubes', un acercamiento respetuoso e innovador a la neurodivergencia con el que trata de situar al lector en la piel del protagonista y entenderlo desde su particular comprensión del mundo.

'La princesa más allá de las montañas', de Valeria Angela Pisi y Francesc Rovira, es libro ganador de la IX Edición del internacional Narrating Equality Award, que premia relatos libres de estereotipos sexistas. Este título presenta la historia de una princesa que se encuentra en el castillo de la Dragona.

A estos títulos hay que sumar otros como 'Eres libre', 'Julieta no quiere dormir', 'Los dragones también lloran', 'Franky Frankenstein', 'Los miedos del capitán cacurias' o 'Querido Papá Noel'.