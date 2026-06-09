Urtasun presenta este miércoles el Plan de Fomento de la Lectura 2026-2030

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, interviene durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 19 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Isa Saiz - Europa Press

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, presenta este miércoles 10 de junio el Plan de Fomento de la Lectura 2026-2030 en la sede de la Fundación Ortega-Marañón en Madrid.

En el acto participan también la directora general del Libro, el Cómic y la Lectura, María José Gálvez, junto con algunas de las personas expertas que han participado en la elaboración del Plan. Después, tras la presentación, habrá una fiesta de lectura abierta al público, conducida por la periodista Laura Barrachina

A la misma hora de este miércoles, el sector de las artes visuales se manifestará para exigir al Gobierno un IVA cultural justo con el marco europeo. La protesta irá desde el Ministerio de Cultura hasta el Ministerio de Hacienda, aunque el Ministro de Cultura no estará dentro.

La movilización, bajo el lema 'Manifestación por las Artes Visuales. IVA cultural YA', partirá desde Plaza del Rey, sede del departamento que dirige Urtasun, y concluirá ante el Ministerio de Hacienda.

"Desde el sector venimos denunciando la ausencia de atención por parte del Gobierno a esta petición, ya histórica, de reducir el IVA aplicado a la venta de obras de arte, medida esencial para fortalecer el mercado artístico nacional y situarlo en condiciones de igualdad respecto a países como Francia, Italia, Alemania, Luxemburgo, Bélgica y Portugal, que desde 2022 adoptaron porcentajes reducidos del 5% hasta el 8%, gracias a la Directiva europea 2022/542 que lo permite, mientras que España lo mantiene al 21%", explican desde el Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo.