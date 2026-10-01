Vicente Clavero presenta 'Cien kilos de oro' una novela de suspense con ambientada en 2011, con el trasfondo del 15M

Portada de 'Cien Kilos de oro' - OLÉ LIBROS

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vicente Clavero presentará el 18 de octubre su nuevo libro 'Cien Kilos de Oro', de la editorial Olé Libros. Se trata del sexto libro del periodista y escritor.

Ambientada en la España de 2011, en plena crisis económica y bajo el telón de fondo del movimiento 15M, la novela retrata un país atravesado por el desempleo, los recortes, la desconfianza institucional y el enriquecimiento de unos pocos.

El robo del oro conduce a policías y lectores por empresas de seguridad, despachos financieros, dependencias judiciales y una base militar, mientras aflora una red de intereses que desborda el delito inicial.

Vicente Clavero construye un relato coral de ritmo sostenido, apoyado en diálogos vivos, personajes reconocibles y una mirada crítica sobre el poder, el dinero y las instituciones. La investigación criminal convive con el retrato de una época reciente, marcada por el derrumbe de certezas económicas y políticas.

Según la editorial, el resultado es una novela que combina los mecanismos clásicos del género negro con una lectura social de la España contemporánea. ¿Quién organizó el atraco? ¿Cómo se transforma un botín tan reconocible en dinero limpio? A partir de estas preguntas, 'Cien kilos de oro' despliega una intriga de alcance creciente en la que las ambiciones privadas chocan con la obligación de hacer justicia. Sin renunciar al suspense, la obra invita también a preguntarse qué empuja a personas corrientes a cruzar la línea del delito y cuánto cuesta regresar después.

Vicente Clavero (Málaga, 1958) es periodista y escritor y durante siete años fue profesor universitario. A lo largo de su carrera profesional ha trabajado en prensa, radio y televisión, en medios como Europa Press, ABC, Expansión, Diario Médico y Público; también dirigió el seminario Gaceta Universitaria y el diario El Correo de Andalucía, y colaboró como analista en CNN+, Cuatro y 13TV.

Es autor de las novelas 'Su Eminencia', 'Santo serás', 'Yo soy el hijo de Franco', 'No esperes al rey' y 'Campus Belli. El lado oscuro de la universidad', así como de tres ensayos de investigación histórica: '14 de abril. Crónica del día en que España amaneció republicana', 'La monarquía desahuciada' y 'España 1931. La legitimidad de la República'.