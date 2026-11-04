Zigor Anguiano Calzada gana el Premio a la Mejor Encuadernación Artística 2026 por 'Puentes'

En esta edición, el concurso nacional tenía por objeto la encuadernación de la obra ‘Cánones subversivos’ de Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025 - MINISTERIO DE CULTURA

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha fallado este miércoles los Premios a las Mejores Encuadernaciones Artísticas 2026, que en esta edición tenían por objeto realizar la encuadernación de la obra 'Cánones subversivos' de Gonzalo Celorio, Premio de Literatura en Lengua Castellana 'Miguel de Cervantes' 2025.

A propuesta del jurado, reunido el pasado jueves 29 de octubre, el primer premio, dotado con 6.000 euros, ha sido otorgado a Zigor Anguiano Calzada, por la encuadernación presentada bajo el lema 'Puentes'.

Además, ha sido galardonado con el segundo premio, dotado con 4.000 euros, Ángel Peinado Ursino por la encuadernación titulada 'Mis Libros'; y con el tercer premio, dotado con 2.000 euros, Carlos Sánchez-Álamo Pérez por la encuadernación presentada bajo el lema 'Memoria'.

Igualmente, el jurado ha declarado finalistas las obras presentadas bajo los lemas 'Evanescencia' de José María Díaz de Argandoña Plaza, 'Impronta' de Pedro Manuel Pérez del Castillo e 'Iter et reditus' de Benjamín Alonso Castillo.

El premio que convoca el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, con carácter anual, tiene por objeto galardonar las mejores encuadernaciones artísticas, a fin de estimular y reconocer la labor de los artistas en este campo. En esta edición, el jurado ha valorado un total de 42 obras admitidas a concurso.

Las obras premiadas, finalistas y seleccionadas para exhibición serán expuestas en la Feria Internacional del Libro LIBER y los tres premiados, posteriormente, se donarán a la Biblioteca Nacional de España para su custodia y exposición.