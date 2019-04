Los 16 mejores festivales de 2019 en todo el mundo

Actualizado 31/03/2019 11:43:52 CET

MADRID, 31 Mar. (EDIZIONES - David Gallardo) -

Veíamos hace unos días los festivales más importantes de 2018 en España y es momento ahora de mirar un poquito más allá para repasar otras grandes citas musicales que tendrán lugar por todo el planeta durante la presente temporada.

Es un ejercicio imposible tratar de condensarlos todos, obviamente, y además cada cual tendrá sus favoritos según sus gustos. Pero vamos a intentar al menos destacar los más potentes, esos de los que todo el mundo habla aunque se celebren a miles de kilómetros.

Vaya por delante que en España tenemos alguno de los mejores festivales del mundo también (no daremos nombres, pero ya sabemos más o menos cual o cuales pueden ser), pero eso ya lo hemos comentado en otro artículo aparte. Veamos lo que sucede fuera de nuestras fronteras.

WOODSTOCK

El legendario y pionero festival regresa este 2019 por su 50 aniversario. La cita es del 16 al 18 de agosto en Watkins Glen (en el estado de Nueva York) y contará con Jay-Z, Miley Cyrus, The Killers, Chance The Rapper o Halsey, así como con artistas que ya participaron en la edición original de 1969 como Santana, John Fogerty (ex Creedence Clearwater Revival), Dead & Company (exintegrantes de Grateful Dead), David Crosby (de Crosby, Stills & Nash), John Sebastian (fundador de The Lovin' Spoonful), Country Joe McDonald (líder de Country Joe and the Fish) y Canned Heat. Todo el line-up, en www.woodstock.com.

LOLLAPALOOZA

Lollapalooza es la marca festivalera más grande del mundo con franquicias en todo el planeta. La de Chicago es la original y del 1 al 4 de agosto estará encabezada por Ariana Grande, Twenty One Pilots, Childish Gambino y The Strokes. En Argentina, Chile y Brasil rotan esta primavera artistas como Twenty One Pilots, Post Malone, Arctic Monkeys, Sam Smith, Kendrick Lamar, Lenny Kravitz o Rosalía, y también tienen potentes carteles en Berlín, París y Estocolmo. Merece la pena indagar en www.lollapalooza.com.

COACHELLA

Dos fines de semana, del 12 al 14 y del 19 al 21 de abril en California. Doblete para todos en el Empire Polo Club de Indio, por donde pasarán este año Childish Gambino, Janelle Monáe, Tame Impala, Solange, Ariana Grande, Khalid y una interminable lista de artistas entre los que se encuentra la española Rosalía -quien tambiéne estará en algunos otros de los grandes eventos comentados en este artículo-. Información en www.coachella.com.

ROSKILDE

Variado el festival danés este año, pues del 29 de junio al 6 de julio congregará a fans de artistas tan diametralmente opuestos como Bob Dylan y Cardi B. Entre medias de ambos, Christine and The Queens, Skepta, Travis Scott, Robert Plant, Robyn, The Cure, Cypress Hill... y así hasta el infinito, también con Rosalía. Info en www.roskilde-festival.dk.

NOS ALIVE

Repleto de españoles está siempre el NOS Alive de Lisboa (www.nosalive.com). No es para menos, pues este año del 11 al 13 de julio - coincidiendo con Mad Cool y Bilbao BBK Live - proponen a The Cure, Jorja Smith, Weezer, Vampire Weekend, Gossip, The Smashing Pumpkins, Bon Iver o The Chemical Brothers. Casi todos estos pasarán por España también, pero escaparse a Portugal siempre mola.

TOMORROWLAND

Los dos últimos fines de semana de julio Bélgica se convierte en capital de la música electrónica gracias a ese sueño onírico festivo que es Tomorrowland. Por allí pasarán Martin Solveig, Claptone, A$ap Rocky, Dimitri Vegas & Like Mike, J Balvin, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Martin Garrix, Steve Aoki o The Chainsmokers. Baile infinito, en definitiva, en www.tomorrowland.com.

SZIGET

Del 7 al 13 de agosto en Budapest (Hungría), con Ed Sheeran, Foo Fighters, Florence + The Machine, Post Malone, The 1975, Twenty One Pilots, The National o Martin Garrix. En www.szigetfestival.com puedes informarte de todo.

ROCK IN RIO

En el emplazamiento original de Rio de Janeiro (Brasil), el mastodóntico festival reunirá del 27 de septiembre al 6 de octubre a un variopinto elenco de artistas como Muse, Foo Fighters, Cardi B, Drake, Red Hot Chili Peppers, Bon Jovi, Iron Maiden, Scorpions, P!nk, Black Eyed Peas e Imagine Dragons. En www.rockinrio.com está todo.

ROCK WERCHTER

La localidad belga de Werchter tendrá del 27 al 30 de junio toda una invasión de estrellas como P!nk, Bastille, Tool, The Cure, Mumford & Sons, Florence + The Machine, Muse, New Order o Bring me the horizon. Visita www.rockwerchter.be.

GLASTONBURY

Del 26 al 30 de junio, el festival británico contará en su regreso con The Cure, The Killers, Stormzy Kylie, Janet Jackson, George Ezra, Liam Gallagher, Miley Cyrus, Tame Impala, The Chemical Brothers, Vampire Weekend, Lauryn Hill, Sheryl Crow, Janelle Monae y Rosalía. Visita www.glastonburyfestivals.co.uk.

FUJI

El japonés Fuji Festival es otro clásico y este año se celebrará del 26 al 28 de julio. Contará con Sia, The Chemical Brothers, The Cure, Thom Yorke, James Blake, Martin Garrix, Jason Mraz, Death Cab For Cutie, Janelle Monaé y Banda Bassotti. Ya puedes informarte en www.fujirock-eng.com.

ISLE OF WIGHT

El Isle of Wight Festival tira de eclecticismo con Noel Gallagher, George Ezra, Biffy Clyro, Fatboy Slim, Bastille, Courteeners, Richard Ashcroft, Jess Glynne, Lily Allen, Keane, Garbage, Sam Fender o Wet Wet Wet. Pronto más nombres para este clásico británico del 13 al 16 de junio. Detalles en www.isleofwightfestival.com.

WACKEN OPEN AIR

El alemán Wacken Open Air regresará del 1 al 3 de agosto con toneladas de heavy metal y rock duro. Con Sabaton, Powerwolf, Parkway drive, Hammerfall, Within temptation, Airbourne, Opeth, Rose Tattoo, Queensryche, Bullet for my Valentine, Slayer, Anthrax, Ice-T y muchos más. Revisa el cartel en www.wacken.com.

DOWNLOAD DONNINGTON

La sede original del Download Festival vuelve a la carga del 14 al 16 de junio con todo el músculo imaginable en Donnington Park. Def Leppard, Slipknot, Tool, Slash, Die Antwoord, The Smashing Pumpkins, Whitesnake, Trivium, Lamb of God, Slayer, Rob Zombie o Enter Shikari. son sus principales reclamos (algunos de ellos estarán también en la franquicia madrileña). Detalles en www.downloadfestival.co.uk.

HELLFEST

Francia cuenta con el poderosísimo Hellfest, que este año será del 21 al 23 de junio y que tendrá a Manowar, Kiss, Tool, Dropkick Murphys, Def Leppard, Lynyrd Skynyrd, Slash, Dream Theater, Whitesnake, Gojira, ZZ Top, Slayer, King Diamond y muchos más, tal y como puedes comprobar en www.hellfest.fr.

BONNAROO

Del 13 al 16 de junio en Manchester (Tennessee, Estados Unidos) con un montón de peña. A saber: Phish, The Lumineers, Post Malone, Grand Ole Opry, Childish Gambino, Solange, The National, Hozier, Cardi B, Brandi Carlile o Walk the Moon... y la letra ya se va haciendo pequeña, así que casi mejor visita www.bonnaroo.com