Los 28 festivales españoles más destacados de 2019

Actualizado 26/01/2019 14:20:05 CET

MADRID, 26 Ene. (EDIZIONES - David Gallardo) -

Estamos a finales de enero y los festivales ya han desvelado muchas de sus cartas. Unos antes, otros después. Algunos con un presupuesto millonario, otros con una economía más limitada. De todos los tamaños tenemos.

En el caso concreto de España, este 2019 los más grandes siguen siendo los más grandes. El resto va por detrás confeccionando sus carteles tratando de conjugar buen gusto con propuestas atractivas.

Aprovechamos el frío del invierno para repasar 'el estado de la cuestión' ahora mismo y, de paso, empezar a imaginar cómo será el año festivalero en cuanto llegue la temporada alta.

Para eso, escogemos a continuación los festivales más destacados de la temporada 2019 en España. Los ordenamos cronológicamente.

ROCK IN TOWN

Del 22 al 24 de marzo Avilés acogerá la primera edición del Rock in Town con la tralla de Ilegales, Tarque, Burning, Los Deltonos, Sex Museum, Nat Simons, The Soul Jacket, Igor Paskual, Nikki Hill, Ana Popovic y Kim Lenz. Web: www.rockintown.es.

SANSAN

En plena Semana Santa, del 18 al 20 de abril, como siempre, llega el Sansan de Benicássim repleto de oferta nacional: Love of Lesbian, IZAL, La Pegatina, Miss Caffeina, Xoel López, C. Tangana, Fuel Fandango o Second. Web: www.sansanfestival.com

VIÑA ROCK

Clásico entre los clásicos, va con furia a por su edición 24, del 2 al 4 de mayo en Villarrobledo (Albacete). Con Ska-P, Soziedad Alkoholika, Los Chikos del Maíz, SFDK, Boikot, Rozalén o Beret. Web: www.vina-rock.com.

WARM UP ESTRELLA DE LEVANTE

El Warm Up Estrella de Levante apuesta por Noel Gallagher, Two Door Cinema Club y Teenage Fanclub como foráneos y Vetusta Morla, Amaia, La Casa Azul o Zahara como patrios. Los días 3 y 4 de marzo en Murcia y la web es www.warmupfestival.es.

MALLORCA LIVE

Del 10 al 11 de mayo, el Mallorca Live Festival congregará a Jamiroquai, Two Door Cinema Club, Vetusta Morla, Amaia, Laurent Garnier, Dixon, La Pegatina o Viva Suecia. Web: www.mallorcalivefestival.com.

TOMAVISTAS

El Parque Enrique Tierno Galván de Madrid se llenará de música el 24 y el 25 de mayo con Beach House, Cigarettes After Sex, Deerhunter, Friendly fires, Digitalism y Cass McCombs, entre muchos otros. Web: www.festivaltomavistas.com.

PRIMAVERA SOUND

30 y 31 de mayo y 1 de junio para la versión más audaz del Primavera Sound de Barcelona, que se atreve a juntar a J Balvin y Rosalía con Tampe Impala, Interpol, Erykah Badu, Future, Cardi B, Solange o James Blake. Web: www.primaverasound.com.

ROCK THE COAST

Debuta este año Rock the Coast Festival, los días 14 y 15 de junio en Fuengirola, nada menos que con los Rainbow de Ritchie Blackmore, Scorpions, Europe, Opeth, The Darkness, UFO, Tarja, Magnum o Michael Monroe. Web: www.rockthecoastfestival.es.

AZKENA

Rock sin concesiones en Vitoria los días 21 y 22 de junio con el inapelable Azkena. Este año, con Wilco, Stray Cats, The B-52s, Tesla, Phil Anselmo, Deadland Ritual o Corrosion of Conformity. Web: www.azkenarockfestival.com.

A SUMMER STORY

Más de 18.000 abonos ha vendido ya la edición 2019 de A Summer Story, el festival de música electrónica que tendrá lugar los días 21 y 22 de junio en Arganda del Rey (Madrid) con Above & Beyond, Don Diablo, Oliver Heldens, Brian Cross, DJ Nano, Gareth Emery o Carl Cox. Web: www.asummerstory.com.

DOWNLOAD

El festival madrileño regresa algo más comedido que en anteriores ocasiones. Y eso a pesar de tener del 28 al 30 de junio a Slipknot, Tool, Scorpions, Sabaton, Sum 41 o Stone Temple Pilots en su plantel. Web: www.downloadfestival.es.

RESURRECTION FEST

La localidad lucense de Viveiro será otra vez capital del metal mundial del 3 al 6 de julio 'por culpa' de Slipknot, Slayer, Lamb of God, Parkway Drive, Within Temptation, Trivium, Gojira, Arch Enemy o Berri Txarrak. Web: www.resurrectionfest.es.

WEEKEND BEACH FESTIVAL

Ecléctico como siempre, el Weekend Beach Festival reunirá en Torre del Mar (Málaga) a Ska-P, Vetusta Morla, Beret, Luz, Nathy Peluso, Aslándticos, Bad Gyal, Hora Zulú, Medina Azahara o Paco Osuna. Web: www.weekendbeach.es.

VIDA

El Vida se celebrará del 4 al 6 de julio en la Masia d'en Cabanyes (Vilanova i la Geltrú) y la música la pondrán Madness, Beirut, Hot Chip, The Charlatans, Sharon Van Etten o Superchunk. Web: www.vidafestival.com.

CRUILLA

Los días 4, 5 y 6 de julio regresa el Cruilla Barcelona que, en su décimo aniversario, propone a Kylie Minogue, Foals, Bastille, ZAZ, Natos y Waor, Ayax y Prok, Love of Lesbian, Vetusta Morla, Dorian o Garbage. Web: www.cruillabarcelona.com.

PORTAMÉRICA

PortAmérica vuelve un año más del 4 al 6 de julio en Caldas de Reis con Madness, Calamaro, Mon Laferte, Zahara, Rozalén, Morgan, Carlos Sadness, La Casa Azul, Sidecars, Depedro o Carolina Durante. Web: www.portamerica.es.

ROCK FEST

Mucha caña en Santa Coloma del 4 al 7 de julio con el Rock Fest Bcn, que lo petará con ZZ Top, Def Leppard, King Diamond, Saxon, Dream Theater, Arch Enemy, Dee Snider y tantos otros. Web: www.rockfestbarcelona.com.

MAD COOL

El mastodóntico Mad Cool va a por la cuarta edición, segunda en el recinto de IFEMA. Del 11 al 13 de julio -el fin de semana en el que coinciden varios de los más potentes festivales del año-, contará con The Cure, The Smashing Pumpkins, Bon Iver, The National, Vampire Weekend o Robyn. Web: www.madcoolfestival.es.

DOCTOR MUSIC FESTIVAL

El Doctor Music Festival regresa 20 años después al Pirineo leridano del 11 al 14 de julio con una amplia propuesta que incluye a The Strokes, The Smashing Pumpkins, King Crimson, Underworld, The Good The Bad and The Ugly, James Bay, Primal Scream, The Prodigy o Greta Van Fleet. Web: www.doctormusicfestival.com.

BILBAO BBK LIVE

Kobetamendi volverá a retumbar sobre Bilbao del 11 al 13 de julio con el BBK Live, que este año contará con The Strokes, Cut Copy, Hot Chip, Weezer, Vince Staples, Vetusta Morla, Rosalía y Thom Yorke como principales reclamos. Web: www.bilbaobbklive.com.

FIB

Sucesión de nombres de relumbrón para el FIB de este año, del 18 al 21 de julio en Benicássim: Kings of Leon, Lana Del Rey, The 1975, Franz Ferdinand, George Ezra, Jess Glynne, La M.O.D.A. o Carolina Durante. Web: www.fiberfib.com.

SÓNAR

Barcelona busca su lado más vanguardista del 18 al 20 de julio con el Sónar, que esta edición ha contratado a A$AP Rocky, Dixon, Disclosure DJ Set, Four Tet, Kaytranada, Paul Kalkbrenner, Underworld o Skepta. Web: www.sonar.es.

LOW FESTIVAL

Benidorm volverá a arder del 26 al 28 de julio con New Order, Foals, Bastille, Vetusta Morla, The Vaccines, Cut Copy, Zahara, Viva Suecia o Varry Brava. Puntas de lanza del Low 2019. Web: www.lowfestival.es.

ARENAL SOUND

Con todos los abonos agotados desde el primer día a la venta, el Arenal Sound celebra sus diez años con diversidad: De Martin Garrix y Oliver Heldens a Vetusta Morla o Iván Ferreiro, pasando por C. Tangana o Karol G. Del 30 de julio al 4 de agosto. Web: www.arenalsound.com.

DREAMBEACH

Electrónica a mansalva junto al mar en Almería con Armin Van Buuren, Don Diablo, Paul Kalkbrenner y Steve Aoki. Y acercamientos a la música urbana con Dellafuente o Bad Gyal. Fiesta potente del 7 al 11 de agosto. Web: www.dreambeach.es.

SONORAMA

21 años lleva el Sonorama partiendo el dos el verano en Aranda de Duero. Este año lo hará del 7 al 11 de agosto con Love of Lesbian, Zahara, Tarque, La Orquesta Mondragón, Rulo y La Contrabanda, Toteking o Kitai. Web: www.sonorama-aranda.com.

FESTIVAL GIGANTE

Rozalén, Zahara, Second, Rayden, We Are Scientists, La Habitación Roja Y Shinova ocupan la parte noble del cartel del Festival Gigante 2019, que se celebrará en Guadalajara del 29 al 31 de agosto. Web: www.festivalgigante.com.

WEEKEND CITY MADRID

Mala Rodríguez, Nach, Macaco, Fyahwboy, Miguel Campello y Los Zigarros son los primeros confirmados del cartel del festival Weekend City Madrid, que tendrá lugar durante el fin de semana del 20 y 21 de septiembre de 2019 en IFEMA. Web: www.weekendcitymadrid.com