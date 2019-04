25 frases de Kurt Cobain a los 25 años de su muerte

Actualizado 05/04/2019 11:11:15 CET

Kurt Cobain fue encontrado muerto en su casa el 8 de abril de 1994, tres días después de quitarse la vida de un disparo el 5 de abril, hace ahora 25 años. El magnético líder de Nirvana pasaba así de icono a leyenda, dejando tras de sí un reguero de canciones atemporales y actuaciones impactantes, siempre a vida o muerte.

Líder generacional muy a su pesar, Kurt Cobain encabezó una revolución cultural como catalizador del descontento, la ira, el hastío y la furia de la juventud del final del siglo XX. Referente de la 'generación x' y mucho más, el estadounidense difundió su mensaje con más calado del que jamás hubiera podido intuir.

Y por eso precisamente perdura y, a los 25 años de su muerte, sigue calando y resultado enigmáticamente atrayente. Sobre todo por su música, su principal legado, que se mantiene vigente frente al paso del tiempo, pero también por sus lúcidas e inquietantes reflexiones, que no hacían otra cosa que fortalecer su mensaje inesperadamente global.

Recopilamos a continuación 25 de esas frases para conmemorar los 25 años de su muerte.

- "Mi memoria existe, mi recuerdo vivirá siempre y mi música en la gloria será la salvación del maldito infierno donde habitamos".

- "Prefiero ser odiado por lo que soy, que amado por lo que no soy".

- "Se ríen de mí porque soy diferente. Me río de ellos porque son todos iguales".

- "A veces, por muy alto que pongas la música sólo puedes oírte a ti mismo".

- "Los pájaros gritan cada mañana desde la parte superior de sus pulmones en horrorizada rabia infernal para advertirnos de toda la verdad, pero por desgracia no podemos hablar con los pájaros".

- "El auténtico amigo es el que sabe todo sobre ti y sigue siendo tu amigo".

- "Desear ser otra persona es un desperdicio de la persona que eres".

- "Nadie muere virgen... La vida nos jode a todos".

- "Si mi sonrisa mostrara el fondo de mi alma mucha gente al verme sonreír lloraría conmigo".

- "Si mueres eres completamente feliz y tu alma vive en algún lugar. No tengo miedo de morir. La paz total tras la muerte, conviertiéndome en alguien más es la mejor esperanza que tengo".

- "La práctica hace al maestro, pero nadie es perfecto, así que ¿por qué la práctica?"

- "Paz, Amor y Empatía".

- "Prefiero que la gente me odie por ser quien soy a que me ame por lo que no soy".

- "La vida no es tan sagrada como el aprecio de la pasión".

- "No soy gay, pero me gustaría serlo sólo para enfadar a los homófobos"

- "Echo de menos la comodidad de estar triste".

- "No tenemos el derecho de expresar una opinión hasta que sabemos todas las respuestas".

- "La vida del mundo es la paz de nuestra alma, sin una cerca de la otra es la misma muerte de nuestro propio ser que recoge lo que no hemos vivido hasta que nos damos cuenta lo demasiado tarde que ahora es".

- "Si alguna vez necesitas algo, por favor no dudes en pedírselo a alguien primero".

- "Si eres realmente una mala persona, vas a volver como una mosca y comer caca".

- "Estaba cansado de aparentar que era alguien solo para llevarme bien con la gente, solo por tener amistades".

- "Ser el número uno es lo mismo que ser el dieciséis, sólo que hay más gente que te besa el culo".

- "Es imposible ser subversivo en el mundo comercial. Te crucificarán. No puedes salirte con la tuya. Nosotros lo intentamos y casi acabamos en la ruina por ello".

- "La música es sinónimo de libertad, de tocar lo que quieras y como quieras, siempre que sea bueno y tenga pasión. Que la música sea el alimento del amor".

- "Siento que esta sociedad ha perdido en algún lugar su sentido de lo que es el arte".