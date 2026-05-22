Alejandro Sanz anuncia su regreso a Centroamérica con su gira mundial '¿Y Ahora Qué?' en noviembre de 2026

Archivo - Alejandro Sanz en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

Alejandro Sanz ha anunciado su regreso a Centroamérica para el próximo mes de noviembre de 2026 con cuatro nuevas fechas de su actual gira mundial '¿Y Ahora Qué?'.

Tras conquistar escenarios en México, Sudamérica y Estados Unidos con entradas agotadas en cada parada, Centroamérica se convierte así en el quinto tramo de este World Tour. Se trata de una nueva etapa que no solo reafirma la conexión del artista español con su público, sino que también consolida uno de los tours más ambiciosos de su carrera, llevando sus canciones de un continente a otro.

Con más de 25 millones de discos vendidos, y una trayectoria de más de tres décadas, el artista presenta un espectáculo de gran formato, acompañado de una producción y un repertorio que fusiona sus grandes himnos atemporales con sus éxitos más recientes.

La gira '¿Y Ahora Qué?' llegará a Honduras el 5 de noviembre, a Costa Rica el 7, a El Salvador el 19 y a Guatemala el día 21. Cada una de estas presentaciones marcará el esperado reencuentro con uno de los artistas más influyentes y queridos de la música latina. Las entradas estarán disponibles a partir del 26 de mayo en alejandrosanz.com.