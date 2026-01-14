Alejandro Sanz, Elena Rose y Alejandro Fernández, entre los artistas con más nominaciones a Premio Lo Nuestro

Archivo - Alejandro Sanz en una foto de archivo. - ALEJANDRO SANZ POR JAVIER GALVEZ - Archivo

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Alejandro Sanz, Elena Rose, Alejandro Fernández, Mau y Ricky, Ha*ash y los Ángeles Azules han conseguido el mayor número de nominaciones a Premio Lo Nuestro 2024, los galardones que reconocen lo mejor de la música latina actual. La gala de entrega de los galardones se celebrará el próximo 19 de febrero en Miami.

Con seis candidaturas cada uno, Alejandro Fernández y Elena Rose lideran la lista de los artistas más nominados de esta edición, seguidos de cerca por Alejandro Sanz y Yuridia, con cinco nominaciones cada uno.

Alejandro Fernández está nominado en las categorías de Canción del Año, Tour del Año, Artista Masculino del Año de Música Mexicana, Colaboración del Año-Música Mexicana; Canción Mariachi/Ranchera del año y Álbum del Año-Música Mexicana.

Las nominaciones de Alejandro Sanz son a las categorías de Album del Año, La mezcla perfecta del año, Artista Pop Masculino del Año, Canción del año y Colaboracion del Año-Pop. En el caso de Elena Rose, las nominaciones son para Mejor Combinación Femenina, La mezcla perfecta del año, Afrobeats del año, Artista Pop Femenina, Canción del año y Album del año.