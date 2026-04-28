La Alfonso X El Sabio se alía con Live Nation para lanzar cuatro titulaciones centradas en la industria musical

Archivo - La cantante Taylor Swift durante la primera de sus dos actuaciones en el Estadio Santiago Bernabéu, a 29 de mayo de 2024, en Madrid (España). La artista estadounidense Taylor Swift actúa hoy y mañana, 30 de mayo, en el nuevo Estadio Santiago Ber - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Alfonso X El Sabio (UAX) se ha aliado con Live Nation España para lanzar cuatro titulaciones centradas en la industria musical, "un sector en pleno crecimiento", han destacado ambas en un comunicado.

Las dos forman parte, junto con el Atlético de Madrid y Oak View Group, de la iniciativa que dará vida al malogrado Centro Acuático, junto al estadio Metropolitano Riyad Air Metropolitano, 65.000 metros cuadrados que contarán con un auditorio cubierto para 21.000 personas promovido por Live Nation dedicado a espectáculos musicales y un campus universitario de la Alfonso X para más de 2.300 estudiantes.

La colaboración que ahora se presenta con las nuevas titulaciones combina "excelencia académica con conocimiento práctico del sector para ofrecer una propuesta formativa con enfoque internacional, alineada con las necesidades cambiantes de la industria".

También "refuerza el compromiso de Live Nation España con el desarrollo de talento, coincidiendo con el décimo aniversario de su Máster en Industria de la Música en Directo, ya consolidado".

CRECIMIENTO DEL SECTOR DE LA MÚSICA EN VIVO

El lanzamiento se produce en un contexto de "crecimiento continuado del sector de la música en vivo, con un incremento del 11,24% interanual en España, alcanzando los 807,2 millones de euros".

Con la futura apertura de otro gran espacio en Madrid, se pone de manifiesto "la creciente necesidad de profesionales altamente cualificados para dar soporte a este ecosistema en expansión". Para dar respuesta a esta demanda, la nueva oferta formativa incluirá, además del ya existente, Máster en Gestión de la Música en Directo, cuatro nuevos titulos.

Serán el Máster Universitario en Gestión de la Cultura, el Deporte, los Medios y el Entretenimiento; eñ Grado en Composición y Creación Musical Aplicada; el MBA Music Business y el Programa IA Aplicada a la Creación para Medios Audiovisuales.

Cada uno combinará formación académica con experiencia práctica en áreas clave como gestión, producción, tecnología y desarrollo creativo.

Hasta el momento la Facultad de Música y Artes Escénicas de la Universidad Alfonso X el Sabio es la única facultad de España dedicada a los estudios de grado y postgrado de música y artes escénicas.

Como socio estratégico, Live Nation España desempeñará un papel central en el diseño de los programas ofreciendo a los estudiantes el acceso al ecosistema de la música en directo. Los alumnos podrán beneficiarse de masterclass, encuentros con profesionales del sector y experiencias exclusivas entre bastidores en grandes producciones. Además los estudiantes con mejor rendimiento tendrán la oportunidad de acceder a prácticas en Live Nation y su red de empresas colaboradoras.