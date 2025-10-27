Amaia Montero celebra volver con La Oreja de Van Gogh, su familia y hermanos:"Durante seis años pensé que no podría más"

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
La cantante Amaia Montero ha agradecido a los fans el cariño que ha recibido tras el anuncio de su regreso a La Oreja de Van Gogh, a quien considera su "banda, hermanos y familia", en una publicación de Instagram, en la que afirma que las oportunidades solo pasan una vez, pero la vida le ha enseñado todo lo contrario.
"Las oportunidades son tantas como las que tú te permitas y nacen cuando decides que mereces otra. Cuando eliges ponerte en pie y seguir. Cuando te levantas de nuevo. Durante seis años pensé muchas veces que no podría más, que no lo conseguiría, quizás porque en realidad ya no quería conseguir nada", ha afirmado la artista en la red social.
Montero relata que durante ese periodo de tiempo se deshizo de la idea que tenía de ella misma y recuerda que "no ha sido un camino fácil, cómodo ni agradable pero sí muy real". "Empecé entonces a deshacerme de la idea de mí para ser yo. Cuando te buscas auténticamente es letal tanto que no vuelves a ser la misma porque tienes que despedirte de una parte de ti para que nazca otra. De esto va la vida, de ir construyéndose, de irse para volver a ser; de alejarse del ruido para volver a escuchar. La vida va de agradecer", ha indicado.
"He vuelto. Hemos vuelto. Con mi banda, con mis compañeros, mis hermanos, mi familia", ha subrayado la cantante, que confiesa estar "conmovida" por las entradas vendidas de la nueva gira 'Tantas cosas que contar'. "Estoy conmovida por ese público que me hace sentir que estoy en casa, el que me ha estado esperando", afirma.
Por último, la cantante celebra que se sigue creyendo "con la ilusión intacta" y advierte que "aún queda mucho por vivir". "Seguimos aquí: juntos", concluye.