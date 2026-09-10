Ana Belén, Iñaki Gabilondo o Yojo Suzuki participarán en el Congreso en un homenaje a Pau Casals por el Día de la Paz

Archivo - El violonchelista Pau Casals - FUNDACIÓ PAU CASALS - Archivo

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de los Diputados celebrará el próximo 21 de septiembre, el Día Internacional de la Paz, un acto institucional de recuerdo y homenaje a Pau Casals, con motivo del 150º aniversario de su nacimiento. Será la primera vez que el Día Internacional de la Paz se celebre en el hemiciclo.

Esta iniciativa del Congreso de los Diputados se enmarca en el programa oficial Casals 150, una conmemoración impulsada por la Fundación Pau Casals y la Generalitat de Cataluña, y reconocida como Acontecimiento de Excepcional Interés Público por el Gobierno de España.

El programa oficial de Casals 150 se inició el pasado mes de abril y se prolongará hasta octubre de 2027, con más de 200 actividades que incluyen conciertos, exposiciones, proyectos educativos, producciones audiovisuales, contenidos digitales y otras actividades culturales en ciudades de España y de numerosos países.

A lo largo de este periodo, Casals 150 tiene como objetivo difundir la obra musical, el pensamiento y los valores de Pau Casals, reforzar la proyección internacional de su legado y acercar su figura a las nuevas generaciones.

El acto contará con la participación de Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados; Jordi Pardo, director general de la Fundación Pau Casals; Ana Belén, cantante; Iñaki Gabilondo, periodista; Ettore Pagano, violonchelista, y Yoko Suzuki, pianista.

La ceremonia combinará música, palabra y memoria para acercarse a las distintas dimensiones del legado de Pau Casals. Ana Belén e Iñaki Gabilondo conducirán el acto y mantendrán un diálogo sobre la trascendencia y la vigencia de su legado artístico, intelectual y humano, así como sobre su compromiso con la paz, los derechos humanos y el entendimiento entre los pueblos.

Uno de los momentos centrales será la actuación del joven y violonchelista Ettore Pagano, acompañado por la prestigiosa pianista Yoko Suzuki, que permitirá escuchar de nuevo el histórico violonchelo de Pau Casals, un Matteo Goffriller de 1733.

El programa musical incluirá obras de Johann Sebastian Bach, Enrique Granados y Manuel de Falla, además de El Cant dels Ocells, la canción popular catalana que Casals convirtió en un símbolo universal de paz.

Durante el acto también se podrá escuchar la voz de Pau Casals a través de fragmentos de la declaración por la paz que pronunció en las Naciones Unidas en 1958, uno de los momentos que mejor reflejan el compromiso que mantuvo durante toda su vida con la paz y los derechos humanos.

El homenaje reivindicará la vigencia del legado artístico, intelectual y humano de Pau Casals y su capacidad para seguir inspirando, desde la música y la cultura, el diálogo, la convivencia, la defensa de los derechos humanos y el compromiso con la paz.