Así fue el inicio de la gira de reunión de La Polla Records en Valencia

Actualizado 23/09/2019 12:58:25 CET

La Polla Records, número 1 a Espanya amb el seu disc de retorn: 'Ni descanso, ni paz!' - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Sep. (EDIZIONES) -

La Polla Records ha empezado este fin de semana oficialmente su gira de reunión con dos conciertos abarrotados en la Plaza de Toros de Valencia, con el público entregado cantando todos y cada uno de sus himnos de 'punk patatero'.

En la capital del Turia tuvo lugar, por tanto, la primera actuación del grupo punk -dejando de lado su actuación sorpresa de calentamiento en Vitoria- en su vuelta 16 años después de su separación y coincidiendo también con el 40 aniversario de su fundación.

Los de Evaristo repasaron profusamente su cancionero, llegando a tocar hasta 45 canciones en cada una de las noches. No faltó, por tanto, ninguno de los temas que convirtieron al grupo en icono del punk en español.

Arrancaron a toda velocidad con 'Salve' y el público enloquecido. Después, 'Lucky man for you', 'Come mierda', la nueva 'Ni descanso ni paz!', 'Gol en el campo', 'Eutanasia', 'Txus', 'Europa', 'Ellos dicen mierda', 'No somos nada', 'Toda la puta vida igual', 'Johnny', 'Odio a los partidos' o 'Así casca la basca'.

La gira de regreso de La Polla Records pasará ahora por Madrid (11 y 12 de octubre, WiZink Center), Bilbao (18 y 19 de octubre, BEC) y Barcelona (25 y 26 de octubre, Palau Sant Jordi). También tienen fecha confirmada el 8 de febrero de 2020 en Buenos Aires.