Backstreet Boys adelanta la Navidad con el lanzamiento del disco 'A Very Backstreet Christmas' el 14 de octubre

Los Backstreet Boys han decidido adelantar la Navidad de 2022 con el lanzamiento de su nuevo álbum navideño 'A Very Backstreet Christmas' (BMG) que verá la luz el próximo 14 de octubre y que ya se puede reservar, tanto en CD como en vinilo.

"Hemos estado queriendo hacer un álbum navideño desde hace casi 30 años y ahora estamos mucho más que emocionados de que finalmente se haga realidad. No podemos esperar más para ser parte de la temporada navideña de nuestros fan", ha comentado el músico de la banda, Howie Dorough.

El nuevo disco incluirá clásico atemporales como 'White Christmas', 'Silent Night', y 'Have Yourself A Merry Little Christmas', además de tres nuevos temas navideños originales, 'Christmas In New York', 'Together' and 'Happy Days'.

La noticia de este nuevo álbum se ha hecho pública mientras el grupo se encuentra de gira en Norteamérica con el DNA World Tour. Esta gira está previsto que llegue a España en octubre, primero en Madrid con el concierto en el WiZink Center el 4 de octubre y el 6 de octubre en Barcelona en el Palau Sant Jordi.