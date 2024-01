Bad Gyal sobre la apropiación en la música: "No vengo de un gueto de Jamaica, pero esa cultura es mi inspiración"

Lanza su primer álbum 'La Joia': "Me expreso libremente a través de mi sexualidad, como yo quiera"



La cantante catalana Bad Gyal (Barcelona, 1997), que lanza su primer álbum, 'La Joia' este 26 de enero, considera que aunque "no viene de un gueto de Jamaica" la cultura del 'dancehall' es "su inspiración", según ha explicado en una entrevista para Europa Press.

"Soy una chavalita de Barcelona, europea, catalana... no vengo de un gueto de Jamaica ni de ninguna situación tan jodida, simplemente trato de aclarar que soy privilegiada, que soy consciente de ello y que esa cultura siempre ha sido mi gran inspiración, al final soy fanática", ha comentado Alba Farelo, nombre de la artista.

Bad Gyal, que se dio a conocer por popularizar géneros musicales como el 'dancehall' jamaicano, el trap o el reguetón en España, ha estado expuesta en numerosas ocasiones a polémicas por acusaciones de apropiación cultural, a lo que ella responde asegurando que "es privilegiada y consciente" pero que para ella el 'dancehall', como cultura, es "una gran inspiración" y es "fanática".

Además, considera que aunque "ningún español" va a sonar "como un boricua, un dominicano, un cubano o un jamaicano" cree que es "normal" y "lógico" que los artistas actuales "prefieran hacer reguetón" antes que "música de cantautor", aunque considera que "hay que respetar siempre el límite de tu identidad".

"Mi generación y las cercanas crecimos escuchando reguetón en el patio del colegio, es muy difícil pretender que una generación que se mandaba Don Omar por teléfono en bluetooth no quiera hacerlo (esa música)", ha explicado la cantante.

Y pese a tener una estética muy marcada, no cree que esto le perjudique a la hora de ganarse el respeto en la industria musical, ella considera que se "expresa libremente" a través de "sus sexualidad".

"Más que tener una estética sexual, diría más bien que me expreso libremente a través de mi sexualidad, como yo quiera", ha apuntado la catalana.

Aun así, es consciente que para el público nuevo, es algo a lo que "prestan más atención", aunque ella a ella ya ni le "irrita" ni le "incómoda". "Siempre que te abres a nuevo público como mujer, la gente presta más atención a esas cosas que, para mí, son un añadido al talento que puedas tener. Ya ni me irrita ni me incomoda, la gente que sepa apreciar lo que yo hago, pues perfecto, y la gente que solo vea las otras cosas, pues, que se las disfruten o no sé", ha apreciado Farelo.

Por otro lado, Bad Gyal es una de las artistas que ha visto que su voz se ha utilizado en canciones generadas con Inteligencia Artificial (IA), y aunque cree que tiene que "servir como herramienta", también considera que "debe regularse" para que evitar "que una canción hecha con IA se vuelva más viral que las canciones del propio artista".

Además, asegura que aunque es un tema nuevo, la artista "sigue a sus movidas", porque no puede estar pensando que "alguien está usando su voz para hacer una canción" todo el rato, a lo que añade, que "un robot no puede hacerlo tan bien" como ella.

"Muchas veces hacen temas con un trozo de una canción mía que no ha salido, pero que se ha "leakeado", y le añaden partes creadas por inteligencia artificial. Y yo pienso, las partes que le has añadido son una mierda. Yo lo haría mucho mejor, un robot no puede hacerlo tan bien como yo", añade divertida Bad Gyal.

Durante la entrevista, la cantante hace referencia en varias ocasiones a lo respetada que se siente en la industria musical, pero cuando es preguntada por el valor de los próximos premios de, la reciente creada, Academia de la Música de España, la artista comenta que "habrá que ver a quién nominan" y si serán artistas "que se lo merezcan", aunque a ella "los premios le dan igual".

"A mí me da igual. Mira cuántos premios tengo. Uno, de un periódico (La Vanguardia). No tengo ningún premio de música y no baso si lo estoy haciendo bien en tener ese tipo de reconocimientos porque me va bien sin ellos. Por lo tanto, todo bien", asegura la artista.

'LA JOIA' ES SU ÁLBUM DEBUT

Aunque Bad Gyal publicó su primer trabajo en 2016 ('Slow Wine Mixtape'), 'La Joia' es su primer álbum, que siente que tiene "un concepto y sonido sólido" y que "la representa en todas sus facetas".

"Hace cosa de dos años, cuando empecé a trabajar en 'La Joia', había aprendido muchísimo sobre composición, sentí que ya estaba en otro nivel en el que podía estar mucho más preparada para pasar por todo el proceso de crear las canciones, luego retocarlas, dejarlas bien, enlazarlas entre ellas, que fuera todo un concepto sólido, y un sonido sólido y que me represente, al final el primer álbum me tenía que representar en todas mis facetas", ha añadido Bad Gyal.

El álbum combina reguetón, dancehall, afrobeat y house, y cuenta con productores y colaboraciones muy diversas, como Young Miko, Tokischa, Anitta, Myke Towers, Quevedo, Morad, Ñengo Flow y Tommy Lee Sparta.

Para Bad Gyal, que comenzó sus estudios de diseño de moda antes de dedicarse a la música, el "universo visual" tiene "muchísima" importancia, por lo que en este trabajo ha decidido hacer "algo un poco más elevado" y así lo presentará durante la gira 'La Joia- 24 Karats Tour' entre las que ya hay dos fechas con entradas agotadas (Valencia, Barcelona y Madrid).

"Mi inspiración desde pequeñita siempre han sido las divas que cantaban y bailaban en el escenario. Entonces, sí, sí, voy a seguir por esa línea. Obviamente vienen los temas nuevos del álbum, vienen cositas nuevas en el show, pero voy a seguir bailando, cantando y moviendo el culo, for sure", ha concluido la artista.