Bad Gyal y Las Petunias, representación española en el festival Coachella 2027

Archivo - La cantante Bad Gyal durante su concierto en el Movistar Arena, a 11 de abril de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La artista catalana Bad Gyal y la banda madrileña Las Petunias actuarán en el festival Coachella 2027, según el cartel oficial para su próxima edición, que se celebrará en Indio (California) durante los fines de semana del 9 al 11 y del 16 al 18 de abril.

Entre el extenso listado de artistas internacionales confirmados, Bad Gyal actuará las jornadas de los sábados 10 y 17 de abril, compartiendo programación con nombres como Tame Impala, Phoebe Bridgers o Martin Garrix.

Por su parte, el grupo Las Petunias formará parte de la jornada inaugural del festival, actuando los viernes 9 y 16 de abril en un cartel encabezado por Dua Lipa y Madonna.

El festival californiano contará en esta edición con la participación de estrellas globales de distintos géneros, incluyendo a SZA y Daddy Yankee, este último liderando la programación de los domingos 11 y 18 de abril. Las entradas para el evento saldrán a la venta este viernes 13 de noviembre.