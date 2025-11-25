Barry B deja atrás su "infancia mal calibrada" en el ecuador de sus tres conciertos en La Riviera

El artista Barry B durante un concierto en La Riviera, a 25 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El artista Barry B ha encendido al público con su EP 'Infancia mal calibrada' en el ecuador de sus tres conciertos en la sala madrileña de La Riviera, para los que ha colgado el cartel de ‘sin entradas’. Los conciertos han contado con el apoyo de Vibra Mahou, la plataforma de música de Mahou que impulsa experiencias cinco estrellas en torno al directo.

Cuando pasaban 45 minutos de la hora de comienzo, el artista ha subido al escenario aúpado por el público que le ha recibido entre aplausos y coreando su nombre.

Su último trabajo ha sido el protagonista y las 7 canciones que lo componen, han servido a los presentes para corear su confesión generacional y retrato emocional.

Cuando el concierto estaba a punto de termina han comenzado a sonar los primeros acordes de 'Yo pensaba que me había tocado Dios' -canción en la que colabora con Carolina Durante- y la banda ha salido a acompañarle, completando el concierto para los asistentes que han celebrado la colaboración.

Aunque canciones como 'Quieres autodestruirte conmigo?', 'Trankis' -que firma junto a Aitana- o 'Rookies' -con Ralphie Choo que ha salido a cantar con Barry y se ha logrado la histeria del público- han sido muy aplaudidas, cantadas y saltadas, el artista también ha encendido al público con 'Monster Truck' o 'Victoria'.