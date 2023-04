MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cantante Bely Basarte actuará en más de una decena de ciudades con su gira 'Bomba de humo', que arrancará el próximo 14 de abril en Salamanca.

La madrileña, que llevaba un tiempo alejada de los escenarios, volverá a pisarlos en una extensa gira con la que recalará también en Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, Valladolid, Murcia, Granada, Alicante, Gijón y Córdoba, entre otras ciudades que se confirmarán próximamente, según ha detallado UMO Agency en un comunicado.

"Hacer una 'bomba de humo' es irme de donde no me apetece estar para llegar a donde quiero, sin tener que darle explicaciones a nadie. Ese lugar al que quiero ir y en el que me quiero quedar es el escenario", afirma la artista sobre esta gira.

En el tour, Bely Basarte presentará las nuevas canciones de su próximo proyecto musical, entre las que se incluye su último single 'M-40'. Además de su proyecto en solitario, la artista lanzará próximamente un álbum con el grupo 30s40s50s que forma junto a David Otero y Tato Latorre.