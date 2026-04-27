Benet Casablancas recogerá el XX Premio SGAE de la Música Iberoamericana Tomás Luis de Victoria el próximo 26 de mayo

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MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación SGAE entregará al compositor catalán Benet Casablancas el XX Premio SGAE de la Música Iberoamericana Tomás Luis de Victoria 2025 el próximo 26 de mayo en la sede madrileña de la entidad.

Así, será en un concierto homenaje cuando Casablancas recoja este premio, dotado con 20.000 euros. El creador ostenta reconocimientos como el Premio Nacional de Música (2013), el Ciutat de Barcelona (1992) y el de la Generalitat de Catalunya (1984 y 2007).

El presidente de Fundación SGAE, Juan José Solana, recibirá al compositor, que recogerá el premio de manos del presidente de SGAE, Antonio Onetti.

Además, el musicólogo Germán Gan leerá una laudatio en su honor y durante la ceremonia se ofrecerá un concierto a cargo de Juan Carlos Garvayo (piano), Joan Enric Lluna (clarinete) y Salvador Bolón (violonchelo) en el que interpretarán sus piezas 'Memorial Arraona' para piano, 'Estampas de Kwaidan' para clarinete, violonchelo y piano y el estreno absoluto de 'In modo di Saeta. Haiku para Cañizares y Mariko'.

El jurado de esta vigésima edición decidía en diciembre conceder este premio al creador español "en atención a la incuestionable calidad de su obra y a su capacidad de apelación estética a las emociones del oyente, a su dominio de la orquestación, a sus méritos académicos y a sus aportaciones a la cultura musical".