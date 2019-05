Blas Cantó anuncia el Tour ComplicaDos

Actualizado 28/05/2019 20:25:44 CET

Tras el éxito de su primer álbum, Complicado, que fue número 1 en ventas, y que incluye temas como Él no soy yo, In your bed o No volveré (a seguir tus pasos), Blas Cantó edita el próximo otoño una reedición con gran cantidad de contenido extra.

Además, después de medio centenar de conciertos de este primer trabajo a sus espaldas, el Tour ComplicaDos llegará a los principales puntos de la geografía española a partir de noviembre para dar a conocer el nuevo show del artista.

Las citas serán en Valencia (15 de noviembre, Teatro La Rambleta), Bilbao (23 de noviembre, Teatro Campos Elíseos), Pamplona (13 de diciembre, Teatro Gayarre), Barcelona (14 de diciembre, Barts) y Madrid (17 de diciembre, Teatro Nuevo Apolo).

Las entradas para estas fechas saldrán a la venta este próximo jueves 30 de mayo a las 10:00 horas en www.blascantotour.com.