Bustamante, Kate Ryan, Inna, Huecco y Sex Bomb se apuntan al Love the Tuenti's Festival

Actualizado 20/02/2020 18:27:01 CET

Love the Tuentis - LOVE THE TUENTIS

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

A poco más de cuatro meses de su celebración, Love the Tuenti's Festival, que tendrá lugar el 27 de junio en IFEMA - Feria de Madrid, suma nueve nuevos nombres a su cartel para rememorar los éxitos de la década de los 2000.

Así, el Escenario Pop contará con la incorporación de Bustamante, responsable de éxitos como 'El aire que me das', 'Dos hombres y un destino' o 'Devuelveme la vida', entre otros muchos; Huecco ('Mirando al cielo', 'Pa mi guerrera') y Hanna ('Como la vida', 'Como un mar eterno').

Por su parte, el Escenario Dance suma a Inna ('Cola Song', 'More than friends'), Kate Ryan ('Désenchantée', 'Ella Elle L'a') y Jan Wayne ('Because the night', 'Total eclipse of the heart''). Finalmente, el Escenario Playa suma a su elenco a las Sex Bomb ('Ven, ven, ven'), a Tess ('De carne y hueso') y Dani Mata ('Lamento boliviano').

Estos fichajes se suman a otros repartidos por los diversos escenarios como Natalia Jiménez, Merche, Alex Ubago, Pignoise, Fran Perea, Cascada, David Civera, Rosa López, King África, Melody, Fórmula Abierta, Alazán o Lena Katina de t.A.T.u.

Desde su lanzamiento a finales de septiembre, Love the Tuenti's Festival ha agotado ya el 70 por ciento de las entradas a la venta, repitiendo la gran aceptación que obtuvo en 2019, cuando congregó a más de 30.000 personas. Las entradas están a la venta en www.lovethetuentis.com y en El Corte Inglés.