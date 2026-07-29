Carín León lidera con nueve nominaciones los Premios Juventud 2026 con protagonismo español y europeo

Archivo - El cantante Carín León, durante su actuación en el WiZink Center, a 31 de octubre de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El compositor mexicano Carín León lidera con nueve candidaturas las nominaciones a la 23ª edición de los Premios Juventud, que se celebrarán por primera vez fuera de Estados Unidos en una gala que tendrá lugar el próximo 3 de septiembre en Starlite Marbella, en evento que cuenta con 50 categorías entre más de 330 artistas, grupos y creadores de contenido.

TelevisaUnivisión ha anunciado este miércoles las candidaturas de las 50 categorías que reconocen lo mejor de la música, la televisión, el streaming, los creadores de contenido y la cultura pop. Carín León encabeza la lista con nueve candidaturas, seguido de Beéle, Kany García y Rauw Alejandro, con siete cada uno.

Muy cerca están Shakira, Romeo Santos, Karol G, Ovy On The Drums, Manuel Turizo, Eladio Carrión, Farruko y Quevedo, con seis nominaciones cada uno, y Maluma y Myke Towers, con cinco. Completan el grupo de grandes protagonistas Bad Bunny, Danny Ocean, Ozuna, Feid, Young Miko, Yandel, Luis Fonsi y Ricky Martin, entre muchos otros.

Esta edición tiene, además, un acento muy especial para España y Europa. Rosalía lidera el pulso español con cinco nominaciones, entre ellas Álbum del Año por 'LUX'. Junto a ella, Aitana y Alejandro Sanz suman cuatro candidaturas cada uno.

Entre las categorías destaca la de 'Mejor Euro-Song' a la que aspiran Ana Mena, Manuel Carrasco, Amaia, Judeline, Bad Gyal, Elvis Crespo y La Oreja de Van Gogh, entre otros. A ella se suma 'Creator de España', primer reconocimiento de la franquicia al talento digital español, con Elena Gortari, Jordi Rodríguez Moreno, Lola Lolita, Nil Ojeda y Tatiana Kaer como nominados.

Las votaciones estarán abiertas desde este 29 de julio y hasta el 10 de agosto en www.PremiosJuventud.com, donde los fans podrán apoyar a sus artistas, canciones, producciones y creadores favoritos.

Los Premios Juventud se transmitirán en directo por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, alcanzando a millones de espectadores en Estados Unidos, España y Latinoamérica, con una audiencia de 62 millones de personas en el mercado hispano estadounidense y presencia en más de 20 territorios internacionales, entre ellos México, Colombia, Argentina y Chile. Su última edición reunió a 450 millones de personas a través de plataformas digitales y redes sociales.