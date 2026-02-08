Carlos Sadness publica 'El Ruido De Las Estrellas': "En cualquier manifestación creativa hay un poco de política"

Archivo - Concierto del cantante Carlos Sadness en IFEMA, Madrid, a 22 de julio de 2020 - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El cantante Carlos Sadness, que publica la canción 'El Ruido De Las Estrellas', reconoce que le cuesta concebir su trabajo como una obra "social", aunque defiende que en "cualquier manifestación creativa hay un poco de política".

"Me cuesta vincular una cosa con la otra (su canción como algo político), porque es un trabajo que habla de un viaje introspectivo hacia uno mismo, hacia la infancia, hacia cómo ha cambiado la relación con el mundo. Me cuesta relacionarlo con algo político pero de hecho, soy de los que defienden que cualquier manifestación creativa hay un poco de política. En este caso creo que está más cerca de un pensamiento humanista que de algo más social", ha explicado el artista en una entrevista con Europa Press con motivo del lanzamiento de su canción y un libro homónimo en el que hace un viaje "introspectivo" por su infancia.

Tras la publicación del libro en Lunwerg el pasado 2025 -cuyas existencias se han agotado en México y Latinoamérica, lanzando la segunda edición-, el artista lanza ahora el single homónimo. Antes publicó la festivalera canción 'La Vida Perfecta'.

"El equilibrio es importante. Disfrutar de los festivales y de la energía de mucha gente, pero sin olvidarse de que también hay mucha sensibilidad en lo íntimo y saber escucharse dentro del silencio. La cuestión es poder convivir con las dos cosas y estos lanzamientos son para mí un ejemplo claro de ello. Por un lado la sobreexposición y por otro lado la capacidad de poder hablar con uno mismo justamente", ha explicado Sadness.

El artista comienza ahora los conciertos para presentar ambas canciones y hacer un recorrido por sus primeros éxitos, que ahora cumplen 10 años. De hecho, este viernes estará en Santander y pasará por Guadarrama, Sevilla, Valencia, Granada y Ciudad de México (México).

"La presión (por llenar grandes recintos) es tan grande que acaba condicionando la parte creativa y la parte creativa ha de estar siempre a salvo de expectativas. Sobre todo de expectativas puestas desde fuera, más que de uno mismo. Quizá para tener ese autocontrol, esa capacidad de no perder la cabeza por el éxito, hay que haberlo tocado en algún momento para conocer su dimensión. Y entonces decir, 'bueno, es que eso no lo es todo, es que el éxito no es lo que me hace más feliz'", ha apuntado.

Al hilo, ha explicado que, a su juicio, la "ansiedad" actual que hay porque los artistas lleguen a grandes recintos se debe a que ahora hay una "ventana en la que poder" compararse con todo el mundo.

"No hace falta ser un cantante. Cualquier persona que mira la vida de alguien y piensa que esa persona está viajando más, se va de vacaciones a un sitio que yo no, tiene ropa más moderna... Esta comparación en la que todo el mundo muestra una versión amplificada de sí mismo, nos lleva a obsesionarnos con esa amplificación", ha zanjado.