El Cartagena Jazz Festival programa tres conciertos gratuitos en la calle y dos 'jam sessions' para su 45 edición

Archivo - Actuación de la Big Band del Conservatorio de Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 45 edición del Cartagena Jazz Festival incorporará tres conciertos gratuitos en espacios al aire libre durante las mañanas de los sábados y dos 'jam sessions' nocturnas, según ha informado el Ayuntamiento, que completa así la programación oficial de la cita musical que se desarrollará del 28 de octubre al 15 de noviembre.

"Este año hemos querido que los conciertos de calle salgan del entorno del Icue y se muevan por distintos puntos", ha dicho el director del Cartagena Jazz Festival, Eugenio González Cremades, quien ha subrayado que la idea es "acercar el festival a la ciudad, que el jazz aparezca en diferentes espacios y que pueda encontrarse con públicos distintos".

El ciclo matinal arrancará el sábado 31 de octubre, a las 12.30 horas, en la plaza del Icue, con la actuación de Mood Swing, cuarteto integrado por Leo Sánchez, Rafa Hernández, Lucas Albaladejo y Alex Dumdaca, cuyo repertorio combina el American Songbook, el boogie-woogie, el rhythm & blues y versiones adaptadas al swing.

La segunda cita gratuita tendrá lugar el sábado 7 de noviembre, a las 12.30 horas, en el jardín del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, coincidiendo con la iniciativa 'Mercado del Luzzy'. La jornada estará protagonizada por la formación almeriense Gata Brass Band, con una propuesta que fusiona el funk y los ritmos de las brass bands de Nueva Orleans con la música latina, el rock y la electrónica.

El sábado 14 de noviembre, a las 12.30 horas, la Big Band del Conservatorio Profesional de Música de Cartagena, dirigida por Ginés Martínez Vera, cerrará las actuaciones al aire libre en la plaza Cartagenas del Mundo, en el marco de la celebración de la regata 44Cup.

De forma complementaria, la organización recupera las 'jam sessions' en el establecimiento Mister Witt Café. El grupo Hermes Alcaraz Trío encabezará estas veladas los jueves 5 y 12 de noviembre, a partir de las 22.00 horas, con acceso libre para dar paso a la participación e improvisación de músicos locales.

Con estas incorporaciones se completa el cartel definitivo de esta 45 edición, que reunirá en sus escenarios principales a artistas como Ibrahim Maalouf, Andrea Motis, Kenny Barron, Kurt Elling & The Yellowjackets, Samara Joy, Rocío Márquez, Nacho Vegas o Micah P. Hinson.

El Ayuntamiento mantiene el abono para los nueve conciertos del auditorio El Batel a un precio de 135 euros.