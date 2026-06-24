Centro Nacional de Difusión Musical programará 258 actividades en 32 ciudades durante su temporada 2026/2027

Archivo - La artista Judith Jáuregui toca el piano durante el acto de presentación de la nueva temporada del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM) en Sala de Cámara del Auditorio Nacional de Música, a 20 de septiembre de 2023.. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) ha presentado este miércoles su temporada 2026/2027, la decimoséptima de su historia, con una programación de 258 actividades.

Así, entre el 10 de septiembre y el 8 de julio de 2027, el CNDM ofrecerá 202 conciertos y 56 propuestas pedagógicas, con 19 estrenos en tiempos modernos y 53 estrenos absolutos --20 de ellos encargos propios en colaboración con más de 130 entidades coproductoras y colaboradoras--.

Por otro lado, la institución ampliará su presencia a 32 ciudades, con nuevas sedes en Pamplona, Santiago de Compostela y Sobrado dos Monxes (A Coruña), y desarrollará actividades internacionales en Bogotá (Colombia), Potsdam (Alemania) y Trondheim (Noruega).

La temporada se articulará en torno a tres grandes ciclos transversales: '#GrandesColeccionesdeVihuela', comisariado por Enrike Solinís y centrado en las grandes colecciones vihuelísticas del siglo XVI; '#FelipeII.500', que conmemora el quinto centenario del nacimiento de Felipe II a través de la música de su tiempo; y '#Minimalismo'. Este último eje celebra los aniversarios de Steve Reich, Philip Glass y John Adams.

Además, el CNDM contará con cinco residencias artísticas como los grupos residentes Cantoría y Trío Arbós; la violinista Leticia Moreno y el pianista y compositor Fazil Say como residentes; y la compositora surcoreana afincada en Berlín Unsuk Chin como compositora residente, cuya obra será eje de varios programas de Series 20/21 y del Programa Circuitos.

La temporada integrará también la mirada de Juan Carlos Garvayo, comisario del nuevo ciclo 'La generación musical del 27', y de Solinís.

En cuanto a Madrid, se incorporan cuatro nuevos ciclos, concretamente 'Les Arts en Madrid', coproducido con el Palau de les Arts y protagonizado por la Orquestra de la Comunitat Valenciana en tres conciertos en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional; 'La generación musical del 27', en el Ateneo de Madrid, con cinco conciertos de entrada libre dedicados a los compositores vinculados a dicha generación; o 'Universo Beethoven', repartida en seis citas en la Sala de Cámara.

También en Madrid estará 'En Clave de Concierto', con seis conciertos centrados en el repertorio para tecla de los siglos XVI al XVIII, con nombres como Jean Rondeau, Benjamin Alard, Céline Frisch, Diego Ares e Irene Roldán.

Por otro lado, se mantienen los grandes ciclos del Auditorio Nacional de Música --'Universo Barroco' (Sinfónica y Cámara), 'Liceo de Cámara XXI', 'Jazz en el Auditorio', 'Andalucía Flamenca', 'Fronteras y Bach Vermut'--, el 'Ciclo de Lied' en el Teatro de la Zarzuela y 'Series 20/21' en el Museo Nacional Reina Sofía.