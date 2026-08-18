La clavecinista Irene González Roldán , primera española en ganar el Primer Premio del concurso de Música de Brujas

La clavecinista Irene González Roldán - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACION PROFESIONAL

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La clavecinista española Irene González Roldán ha resultado ganadora del Primer Premio de la MA Competition de Brujas tras imponerse en la final celebrada el pasado 6 de agosto.

La sevillana se convierte así en la primera española en obtener este galardón, al que optaban 62 clavecinistas de todo el mundo.

Además del Primer Premio, el jurado compuesto por Korneel Bernolet, Béatrice Martin, Jean Rondeau, Richard Egarr y Mitzi Meyerson le ha concedido a González Roldán el Premio Outhere, que le permitirá grabar un CD en solitario para el sello Ricercar.

Roldán empezó a tocar el clave a los siete años. Tras cursar estudios en los Conservatorios de Sevilla y Salamanca, se trasladó a los Países Bajos para estudiar en La Haya y Amsterdam. Ha sido dos veces ganadora de la Beca de estudios de la Orquesta Barroca de Sevilla para la especialización en música antigua (2018 y 2020), solista en varias ocasiones de esta orquesta y directora musical en el pasado Otoño Barroco del programa Ecce Mulier.

Además, ha sido recientemente galardonada con el primer premio y el premio del público en el 30 Concurso Internacional de Clave de Milán (2021). Asimismo, ha recibido el primer premio junto a su grupo Flor Galante en el 40 Concurso Internacional Bach de Berlín.

El concurso MA Competition de Brujas, creado en 1964, se celebra habitualmente cada tres años. En sus 21 ediciones celebradas hasta hoy, el primer premio ha quedado desierto hasta en 11 ocasiones.

Los ganadores de las ediciones anteriores han sido Scott Ross, Christophe Rousset, Nicholas Parle, Béatrice Martin, Benjamin Alard, Mark Edwards y Jean Rondeau (ex aequo), Justin Taylor, Andrea Buccarella y Maciej Skrzeczkowski.