Comandante Twin estrena 'Habitación 304' y anuncia una experiencia inmersiva para su fin de gira en La Riviera

La banda Comandante Twin - COMANDANTE TWIN

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La banda de pop-rock Comandante Twin ha lanzado este viernes su nuevo sencillo 'Habitación 304', una novedad que llega acompañada de una acción inmersiva junto a UMusic Hotel Madrid de cara a su concierto de fin de gira el próximo 26 de diciembre en la sala La Riviera de Madrid.

Así, como parte de esta colaboración con el grupo, el establecimiento hotelero pondrá a la venta habitaciones a 3,04 euros para la noche del concierto, permitiendo a diez personas alojarse por ese precio simbólico --en referencia al título del tema-- y obsequiándolas además con el acceso al concierto y a la fiesta posterior.

En relación con el trasfondo de la canción, la formación ha detallado que la composición evoca "esa habitación 304 en Barcelona donde convivieron durante semanas preparando el disco que más victorias les ha proporcionado hasta el momento: 'Retrocausalidad'".

El grupo llega a este lanzamiento tras haber consolidado su presencia en la escena musical española con más de 14 millones de reproducciones y su paso por festivales como Sonorama Ribera, SanSan Festival, Mad Cool, Festival Gigante o Cooltural Fest, avalados por un repertorio de "melodías contundentes, letras emocionales y un directo enérgico".

Respecto a la cita del 26 de diciembre en la capital, el conjunto cerrará 2026 sobre el escenario de la emblemática sala madrileña en el que consideran "uno de los conciertos más importantes de su carrera", tras un año marcado por la publicación de su cuarto álbum de estudio y una extensa gira nacional.