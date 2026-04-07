El Consejo aprueba un nuevo título de FP Superior en diseño y construcción de instrumentos musicales de cuerda

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MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nuevo título de Formación Profesional de Grado Superior de Técnico Superior en Diseño y Construcción Artesanal de Instrumentos Musicales de Cuerda, una titulación de 2.000 horas.

Este nuevo título, que según el Ministerio de Educación cuenta con una creciente demanda de profesionales cualificados, se enmarca en la familia profesional de Artes y Artesanías y tiene como objetivo formar especialistas capaces de diseñar, construir, ensamblar, mantener y reparar instrumentos musicales de cuerda, así como arcos y otros accesorios vinculados a estos oficios tradicionales.

La nueva titulación "combina tradición, excelencia e innovación, ofreciendo un perfil profesional altamente especializado y con proyección en un sector en auge", ha argumentado el Ministerio de Milagros Tolón.

El alumnado adquirirá competencias en técnicas específicas de construcción artesanal, cumpliendo estándares de calidad, normativa de prevención de riesgos laborales y criterios de sostenibilidad ambiental. Además, la formación incluye contenidos relacionados con la gestión integral de talleres artesanos, el asesoramiento a la clientela y la elaboración de documentación técnica y administrativa asociada a los procesos productivos.

Entre las principales salidas profesionales destacan guitarreros; constructores de bandurrias y laúdes españoles; luthieres de instrumentos musicales de arco; constructores de instrumentos musicales de arco; reparadores de arcos de instrumentos de cuerda; arqueteros y arqueteras; constructores de arcos de instrumentos musicales de cuerda; reparadores de instrumentos musicales de cuerda frotada y pulsada y mantenedores de instrumentos musicales de cuerda frotada y pulsada.

Las personas tituladas podrán desarrollar su actividad en talleres artesanales, empresas de construcción y restauración de instrumentos musicales, así como en industrias vinculadas a la fabricación de accesorios. Según el Ministerio, este nuevo título incorpora elementos formativos innovadores orientados a la organización y gestión eficiente de talleres, reforzando la profesionalización del sector y su capacidad para responder a la creciente demanda de instrumentos personalizados y de alta calidad.

Asimismo, la formación integra técnicas tradicionales y contemporáneas y busca contribuir a la preservación de oficios históricos y del patrimonio cultural, así como a impulsar la innovación musical y la proyección de la artesanía en mercados nacionales e internacionales.