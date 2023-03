La Dani: "Los que están contra la Ley Trans van a hacer todo lo posible para volver a achantarnos"

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dani (Málaga, 1991) lleva cinco años haciéndose hueco en la música con su reggaeton no ostentoso, a la vez que trabaja de recepcionista en Madrid porque, de momento, lo primero no le da para vivir, aunque si le ha valido posicionarse para recibir el premio Andalesgai Queer 2023 por su labor de concienciación de la diversidad sexual, una labor que ejerce siendo ella misma en una actualidad en la que, lamenta, aún se escuchan "aberraciones" como las clamadas contra la Ley Trans y de garantía de los derechos LGTBI.

"La gente que está contra la Ley Trans va a hacer todo lo posible para volver a achantarnos, callarnos y que no tengamos visibilidad. No odian y como hay una ley que nos favorece, se vuelven locos", advierte, en una entrevista concedida a Europa Press, sobre los discursos de determinados partidos y sectores ante la recién aprobada norma.

La artista malagueña afirma que no le "entra en la cabeza" el odio hacia el colectivo y expresa su alegría por la aprobación de la mencionada ley, al tiempo que censura el "desprestigio" que se pretende contra la misma en ciertos discursos, que, teme, están "calando", como los de partidos como Vox. Hace un tiempo, al inicio de sus conciertos, La Dani reproducía, con objetivo de denuncia, un audio de una entrevista del líder de este partido, Santiago Abascal, en 'El -Hormiguero', en la que decía que las parejas homosexuales no deberían poder adoptar.

Respecto al premio Andalesgai Queer 2023 que le concede Fundación Triángulo por su contribución para fomentar la identidad no binaria, expresa su alegría y cierta incredulidad. "Me siento bendecido y me explota la cabeza con que se me pueda ver como referente. Me alegra mucho pensar que siendo yo mismo he podido ayudar, en algún momento, a alguien a ser él mismo, misma o misme", dice.

Si bien agradece tal reconocimiento, puntualiza que se le hace "un poco bola" que de su propuesta musical se destaque lo queer cuando lleva cinco años de trayectoria. "No es que no quiera esa etiqueta, soy esa etiqueta, pero al final eso también demuestra lo mucho que nos queda por trabajar y avanzar para que esto se normalice", explica, para precisar: "No he escuchado decir que Bad Bunny hace música urbana hetero".

'XIAOMI'

Con todo, La Dani puede celebrar un premio que le permitirá también ofrecer un concierto el 25 de marzo en la sala Custom de Sevilla, en el marco del Festival Andalesgai 2023, donde tendrá la oportunidad de exponer al público su tercer trabajo, el EP 'Xiaomi' (Subterfuge), que publicó el pasado 2 de febrero.

Se trata del EP mejor recibido por el público, asegura, para detallar que también es en el que se ha abierto más. El nombre tiene dos motivos que marcan la esencia de su propuesta: un móvil de la marca es su "principal herramienta de trabajo" desde hace tres años y busca cuestionar esa "ley no escrita" que "mira al Iphone como la norma para ser cool".

"Yo quería reivindicar que se puede ser una rockstar y una persona con buen gusto teniendo un Xiaomi. Hay otras cosas en la vida más allá de las redes sociales y el móvil, como ser buena persona, tomarte lo que haces sin muchísimas pretensiones y disfrutar al máximo siendo uno mismo", asevera.

En este EP, que llega tras el EP 'Banana Split', colaborar con Samantha Hudson en uno de sus grandes éxitos, 'Perra', y su debut en el cine con 'Te estoy amando locamente', de Alejandro Marín, la malagueña vuelve a moverse entre el flamenco y el reggaeton, entre otros estilos, con la ayuda protagonista de elementos como el autotune.

Lo hace con letras en las que prioriza la honestidad de su vida real, en la que compagina su creación musical con su trabajo de recepcionista en una peluquería, tras varios años siendo dependiente. Con este trabajo y el apoyo de amigos puede autofinanciar su proyecto.

Así, bebe de artistas como Tito Bambino, Don Omar, Mónica Naranjo o Enrique Morente, mientras se desmarca de ese intento de mostrar opulencia en el que caen los reggaetoneros. "No tiene sentido que cante sobre un chandal Versace porque no he visto eso en mi vida", reflexiona, para avisar de que aquello de "desprestigiar el reggaeton como machista, huele a peste": "Machistas son las personas, no un género".

EL DESPRESTIGIO DEL REGGAETON, "RACISTA"

A su juicio, el ataque a este género musical tiene "connotaciones racistas". "Como el flamenco es muy nuestro, no se cuestionan las letras tan horribles y tan machistas que tiene", apunta, para matizar que le "encanta el flamenco" y entiende que esas letras "forman parte de un contexto histórico en el que la sociedad era machista".

En este sentido, explica que en el reggaeton siempre ha habido muchos referentes mujeres, si bien no se les daba el mismo reconocimiento que a los hombres, algo que cree que ha cambiado: "Mis referentes antes eran Ivy Queen o Lorna, y ahora empiezo a ver a gente como Ms Nina, mujeres que le dan la vuelta y hablan de lo suyo".

En su último EP, también llaman la atención audios de su familia hablando o las alusiones a elementos religiosos, que también adornan su piel en tatuajes. Al respecto, La Dani celebra haber tenido una familia de la que siempre ha recibido apoyo, lo que ha hecho que se sienta "con alas para hacer siempre lo que le apetece".

Asimismo, recuerda que acudía junto a su abuela a misa y sitúa la religión como una cuestión cultural en su vida. "Desde pequeña estuve en colegios de curas y monjas y la iconografía religiosa estuvo muy presente en mi vida. Forma parte de mí y me encanta", destaca, para descartar cualquier conflicto. "No soy creyente, pero la religión forma parte de mí como algo cultural y estético", apostilla.

De cara al futuro, como reivindica en sus canciones, avanza sin pretensiones, algo que ve necesario en un contexto en el que considera que en la música se prima la fama, los seguidores y el "falsear". "Cada día me gusta más mi trabajo musical, pero menos lo que conlleva", admite. Debido a esto, y a que por el momento no puede vivir de ello, empezará a formarse en peluquería a la vez que continúa creando: "La música solo puede ser una cosa más en mi vida, pero nunca un hobby".