Dani Fernández: "Lo último en lo que podía pensar era en dedicarle tanto tiempo al Benidorm Fest"

El ciudadrealeño, que acaba de ganar el Premio Ondas de la Música por Fenómeno del año, celebra el el "salto enorme" que ha dado su carrera en 2022

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El artista Dani Fernández (Alcázar de San Juan, 1991), con experiencia eurovisiva y que figuraba entre las apuestas del público para participar en el Benidorm Fest, señala que los músicos con una carrera más ocupada se han interesado por el certamen tras el éxito de la pasada edición, pero no disponen del "tiempo libre" que se requiere.

"Ahora mismo he tenido un año bastante enorme, lo último en lo que podía pensar era en dedicarle tanto tiempo a Eurovisión y al Benidorm Fest", asevera en una entrevista concedida a Europa Press, en la que aclara que no se planteó presentar una propuesta. Así, dice haberse sentido "más tranquilo" ahora que los elegidos para el certamen se han dado a conocer, ya que, cuenta, recibía muchos mensajes de personas que le pedían presentarse y le "metían en las apuestas".

Fernández representó a España en Eurojunior 2006 con 'Te doy mi voz', logrando el cuarto puesto, y quedó en segunda posición con la 'boyband' Auryn en la preselección española de 2009, Destino Eurovisión. Tras esta experiencia, asegura tener un "respeto enorme" por la experiencia eurovisiva que requiere "dedicación total".

"Creo que por eso para muchos de nosotros (artistas con carreras ocupadas), que mucha gente quiere que nos presentemos, es imposible. Más que nos convenga o no, hay que tener tiempo", incide.

Además, celebra que ahora RTVE se "tome en serio" la participación en Eurovisión y "seleccione a gente de todo tipo" y propuestas que destacan por su faceta "artística" para la preselección, lo que, subraya, anima a participar.

PIDE RESPETO A LAS PROPUESTAS

Sobre el Benidorm Fest y Eurovisión, también llama al público a tener "más respeto" por los artistas. "Que apoyen al que les guste y no tiren piedras a las otras propuestas", reclama, precisando que el 'hate' generado contra algunos participantes en la edición de 2022 puede haber influido en que otros no se hayan postulado en esta ocasión.

"Vivimos en un mundo en el que es mucho más fácil criticas y desautorizar canciones", lamenta en este sentido, para añadir: "Puede que una cosa no te guste, pero otra cosa es que sea una mierda".

Respecto a los elegidos, de los que no conoce todos los nombres, sí que destaca a Alice Wonder, una artista "que se merece muchas cosas", de la que aplaude su "increíble voz" y con la que le gustaría colaborar, al igual que otras mujeres como Natalia Lacunza o Amaral.

En los últimos meses, Fernández ha lanzado varias colaboraciones con bandas y cantantes varones, pero no porque no haya intentado colaborar con compañeras mujeres, explica. Lo ha hecho y, según lamenta, ha recibido "negativas" -- no de las mencionadas--.

Si bien antes no se veía como una persona "muy de colaboraciones", su participación en festivales este verano le ha animado a "compartir música" con compañeros, entre los que se encuentran Viva Suecia, Arde Bogotá, con quien ha publicado temas en los últimos meses. Ahora presenta su última colaboración del año, 'Plan fatal', con Juancho Sidecars, un tema que se publica este viernes, 28 de octubre.

"Confío en el futuro hacer colaboraciones con artistas mujeres",apostilla, para reconocer que en la industria musical y en los festivales, "es una asignatura pendiente la igualdad".

UN "SALTO ENORME" EN SU CARRERA

En este contexto, menciona a Yarea, su pareja, quien construyó con el cantante el álbum 'Entre las dudas y el azar' (Warner Music), su segundo trabajo, publicado a principios de este 2022, el que ha sido su año porque su carrera ha "dado un paso más": "Ha sido un año muy completo y feliz para mí. Desde fuera se ha visto un salto enorme".

"El álbum ha sido una de las cosas que ha hecho ese crecimiento, porque incluye canciones que nos han representado mejor que el primer disco --Incendios (2019)--. La gente ve más claro a dónde quiero ir y cuál es mi música", explica sobre su evolución, que también cree que se debe a la "verdad enorme" de sus composiciones: "A partir de ahí puedes seguir creciendo, no cuando piensas todo el rato en los números".

Este 2022 en el que su carrera ha repuntado, concluye con el Premio Ondas de la Música por Fenómeno del Año --anunciado este martes, 26 de octubre-- y nominaciones en Los40 Music Awards y los MTV EMA, reconocimientos que para el artista "tienen un valor enorme" cuando hace "música que no está de moda", como sí lo está, a su juicio, lo urbano.

En ambos premios ya estuvo presente junto a Auryn, el grupo del que formó parte durante 7 años y que se separó en 2015. Sobre aquello, recuerda que su trabajo no era el mismo que ahora ya que las decisiones correspondían a demasiadas personas. Ahora, se deja "la vida".

El colofón final de su año será su primer WiZink Center en solitario, el próximo 29 de diciembre, una experiencia que, dice, "ya está siendo una locura y un sueño". "Creo que vamos a hacer un WiZink de más de 10.000 personas. Imagínate lo que es para un chaval que empezó en su casa haciendo canciones después de dejarlo con su banda, volver a ese recinto y verlo lleno, con miles de personas", asevera emocionado. Con la pista completa y parte de las gradas acercándose, espera poder ampliar el aforo antes de la fecha.

Tras todo esto, Fernández quiere continuar con su gira y enfocarse en su próximo álbum, el tercero, que espera tener, al menos anunciado, en 2023. Para este nuevo trabajo, está "abierto" a experimentar, pero reconoce que no se ve acercándose al género urbano.

"No es por no querer, es por ser fiel a mi voz y mi forma expresarme", apunta, para avanzar que intentará también "abrirse en sus letras --que mayormente hablan de amor y desamor-- hacia lo social", pero sin que "sea una mentira" y se le vea "impostado". "Ya he intentado hacer crítica social, pero no me ha salido... Cuando elijo una canción tiene que tener un 100% de mí y una verdad absoluta", concluye.