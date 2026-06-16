David Afkham se despide de la Orquesta y Coro Nacionales tras 12 años al frente: "Me voy a respirar, me voy feliz"

Archivo - El director de orquesta David Afkham. - JAVIER DEL REAL - Archivo

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director titular y artístico de la Orquesta y Coro Nacionales de España (OCNE), David Afkham, se despide de la institución con un balance positivo tras doce años a su frente. "Me voy a respirar, me voy feliz", ha expresado en un encuentro con periodistas este martes en el que ha asegurado que durante sus años como director "se han hecho muchas cosas, hasta un Gospel" y que el poder explorar diferentes registros hace que salga de la dirección "contento".

El maestro alemán cerrará su etapa en el Auditorio Nacional de Madrid con el 'Réquiem de guerra' de Benjamin Britten y la 'Sinfonía n.º 9' de Gustav Mahler, para después viajar con la formación al Festival Internacional de Música y Danza de Granada y culminar su mandato con el debut de la orquesta en los BBC Proms del Royal Albert Hall de Londres el 19 de julio. A partir de septiembre de 2026 su puesto actual lo ocupará el norteamericano Kent Nagano.

"Vienen unas semanas intensas y emocionantes", ha dicho Afkham, al tiempo que ha asegurado que, aunque se despide de la dirección titular de la OCNE, seguirá formando parte de la que ha denominado como su "familia musical" como director invitado.

LA ORQUESTA "HA AMPLIADO SU PRESENCIA EN EL EXTRANJERO"

El colofón de la etapa de Afkham llegará el 19 de julio en Londres, cuando el director alemán se pondrá al frente de la OCNE en el Royal Albert Hall de Londres para la primera participación de la orquesta en los BBC Proms, el festival de música clásica más antiguo del mundo. El programa incluirá obras de Maurice Ravel, Joaquín Rodrigo y Manuel de Falla.

En este sentido, el director técnico de la OCNE, Félix Palomero, ha subrayado que bajo la batuta de Afkham la orquesta ha "ampliado su presencia en el extranjero" y ha abordado "grandes hitos" del repertorio sinfónico, vocal y operístico entre los que ha citado versiones de la Sinfonía n.º 5 de Bruckner, Una sinfonía alpina de Strauss, Wozzeck de Berg y La valquiria de Wagner.

En el ámbito del patrimonio musical español, la institución ha destacado que Afkham ha impulsado durante su mandato "la defensa del patrimonio español y la apertura a nuevas formas de creación" como señas de identidad de su programación.

"Cuando viajamos siempre piden que se cante en español, que es lo normal porque es el sello, pero también hemos podido hacer algunas cosas en otros idiomas, como en alemán", ha matizado por su parte Afkham.

CONCIERTOS DE BRITTEN Y MAHLER EN EL AUDITORIO NACIONAL

El primero de los dos últimos programas del Ciclo Sinfónico que Afkham dirigirá en el Auditorio Nacional se celebrará los días 19, 20 y 21 de junio. La obra elegida para esta penúltima cita es el 'Réquiem de guerra' de Britten, compuesto en 1962 para la consagración de la nueva catedral de Coventry, reconstruida tras su destrucción durante la Segunda Guerra Mundial.

La partitura, considerada "una de las grandes obras corales del siglo XX", como ha afirmado la OCNE en un comunicado, combina el texto litúrgico latino con los poemas del soldado británico Wilfred Owen y transforma el rito funerario tradicional en lo que la propia OCNE ha descrito como "un poderoso alegato pacifista".

"Esta era una obra en mi lista porque vivimos en tiempos muy difíciles, con guerra tras guerra, y era nuestra responsabilidad hacerla. Es un mensaje para nosotros pero también para la sociedad de que debemos aprender de nuestra historia pasada", ha explicado Afkham durante el encuentro.

Para la ocasión, el director contará además de con la Orquesta y el Coro Nacionales de España, el Coro de la Comunidad de Madrid y un reparto vocal formado por la soprano Nicole Heaston, el tenor Andrew Staples y el barítono Stéphane Degout, además de los Pequeños Cantores de la ORCAM.

La despedida del público madrileño se completará los días 26, 27 y 28 de junio con la Sinfonía n.º 9. La partitura, la última que el compositor austrohúngaro concluyó en vida, es habitualmente interpretada como "un testamento musical que contiene una profunda reflexión sobre el paso del tiempo", según ha señalado la OCNE. La Novena de Mahler viajará a Granada el 2 de julio, en el marco del Festival Internacional de Música y Danza de la ciudad.

Coincidiendo con este cierre de etapa, el director técnico de la OCNE, Félix Palomero, ha anunciado una nueva grabación discográfica de la Sinfonía n.º 6 'Trágica' de Mahler, registrada en directo en el Auditorio Nacional de Madrid por Emil Berliner Studios. Según ha afirmado, el álbum recoge "una de las interpretaciones más destacadas" de Afkham junto a la formación durante su mandato.