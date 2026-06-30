David Afkham recibe la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a meses de dejar la dirección de la Orquesta y Coro Nacionales

Archivo - El director de orquesta David Afkham - JAVIER DEL REAL - Archivo

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España, a propuesta de la Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón Jaime, ha concedido al director titular y artístico de la Orquesta y Coro Nacionales de España (OCNE), David Afkham, el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, según se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este martes.

Afkham ha recibido este reconocimiento meses antes de cerrar su etapa al frente de la OCNE --el próximo septiembre--. Su puesto actual lo ocupará el norteamericano Kent Nagano.

Así, el maestro alemán terminará en el Auditorio Nacional de Madrid con el 'Réquiem de guerra' de Benjamin Britten y la 'Sinfonía n.º 9' de Gustav Mahler, para después viajar con la formación al Festival Internacional de Música y Danza de Granada y culminar su mandato con el debut de la orquesta en los BBC Proms del Royal Albert Hall de Londres el 19 de julio.

Precisamente, el colofón de su etapa será en Londres en el festival de música clásica más antiguo del mundo, en el que programa incluirá obras de Maurice Ravel, Joaquín Rodrigo y Manuel de Falla.