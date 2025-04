David Sancho gana el Premio Fundación SGAE al Mejor Álbum de Jazz del Año por 'Mind in Progress'

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pianista y compositor madrileño, David Sancho, ha ganado el Premio Fundación SGAE al Mejor Álbum de Jazz del Año en la 17ª edición de los Premios MIN de la Música Independiente 2025, por su trabajo 'Mind in Progress'.

Según ha trasladado la entidad en un comunicado, recogido por Europa Press, este reconocimiento destaca la innovación y la calidad artística de un proyecto que "combina el jazz más tradicional con géneros como el rock y el hip-hop".

Sancho ha recibido el galardón en una gala, conducida por la presentadora Paula Vázquez, que se ha celebrado en la noche de este martes en el Teatro Caixabank Príncipe Pío de Madrid. "Estoy en shock. No me lo esperaba", ha declarado el pianista madrileño al recoger su premio MIN, un reconocimiento que otorga la Unión Fonográfica Independiente (UFI), con el apoyo de Fundación SGAE.

"Creo que ha sido un año muy bueno para el jazz y me gustaría dedicárselo a todos los compañeros que están haciendo música muy buena, especialmente a Moisés P. Sánchez, porque me siento discípulo de él", ha añadido.

Este reconocimiento forma parte de la colaboración de la Fundación SGAE con estos premios que reconocen la creación musical publicada por sellos independientes en España y que se han consolidado como un referente del sector a nivel nacional.

DAVID SANCHO

David Sancho Mangas (Madrid, 1987) es pianista, compositor y pedagogo, formado en piano clásico y jazz en los conservatorios superiores de Madrid y Rotterdam, donde recibió la beca Nuffic Scholarship. Ha colaborado en proyectos destacados del ámbito clásico, jazz, flamenco y audiovisual, como 'Unbalanced' (Grammy Latino 2019), 'Tremenda' de Rosario La Tremendita (Premio MIN 2022) o la BSO de la serie 'Malaka' (RTVE).

Es miembro de 'Eme.Eme.Project', galardonado con el Premio Clinton a la mejor banda de 2023, y ha publicado varios discos como solista, entre ellos 'Piano Solo', 'From Home', 'Meditaciones' y 'Mind in Progress', presentados en festivales como JazzMadrid o San Sebastián. También ha realizado encargos especiales como el homenaje a 'Ok Computer' de Radiohead para el Festival Arte Sacro.

'MIND IN PRORESS'

En 'Mind in Progress', David Sancho "inspirado por nombres como Mathias Eick y Pat Metheny, el álbum se sumerge en temas profundos como salud mental, muerte y pérdida, guiando a los oyentes en un viaje nostálgico que refleja la evolución musical de Sancho".

Tal y como señala la Fundación SGAE, este año los Premios MIN han estrenado un nuevo sistema de votación diseñado para "garantizar una evaluación más diversa, especializada y representativa de la riqueza de la música independiente en España. El jurado --encargado de evaluar y votar en la mayoría de las categorías-- lo han conformado periodistas especializados en música y cultura, promotores, responsables de salas, tiendas de discos, supervisores musicales, musicólogos, productores y técnicos de audio