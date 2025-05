Dellafuente publica un nuevo trabajo antes de sus dos conciertos en el estadio Metropolitano de Madrid

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El artista granadino Pablo Enoc Bayo, conocido como Dellafuente, ha publicado este viernes un nuevo EP, 'Rondo', cuando queda menos de un mes para sus dos conciertos en el estadio Riyadh Air Metropolitano, cuando celebrará 10 años de carrera.

Así, los próximos 20 y 21 de junio el artista reunirá a más de 135.000 asistentes y como previa ha reunido cuatro versiones de sus propias canciones --'Si te lo comes, lo crías', 'Bailaora', 'Al vacío' y 'Pantera + Guerrera'-- en formato acústico. En el caso de 'Pantera', se trata de un inédito que se presenta como "regalo".

El nombre del trabajo hace referencia al ejercicio de calentamiento en el que los jugadores se la pasan unos a otros en la previa de un partido, jugando de nuevo, como ya ha venido haciendo a lo largo de su carrera, con el imaginario futbolístico.

Por su parte, el artista ha compartido la noticia con sus seguidores en su cuenta de Instagram, explicado que los conciertos en el Metropolitano son una "despedida" de alguna de las etapas que le han llevado hasta ese momento.

"Me siento agradecido con todo lo que me ha acompañado y todo lo que he aprendido. Espero poder haberles devuelto lo mucho que me han dado. Y si sienten que aún no es suficiente, espérense a ver los shows. Realmente es el momento más importante de mi carrera. Ahí entenderán todo", zanja.

"'Rondo' es un experimento, un acercamiento íntimo a los ensayos donde Dellafuente y su equipo preparan los conciertos más importantes de su carrera", ha indicado la promotora de ambos conciertos en un comunicado.