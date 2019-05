Derby Motoreta's Burrito Kachimba: "No pretendemos ser ni Triana ni Smash, vamos abriendo nuestro propio camino"

Actualizado 29/05/2019 16:47:08 CET

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS - David Gallardo) -

A pesar de lo complicado de su nombre o precisamente por eso, Derby Motoreta's Burrito Kachimba son el último secreto a voces de la música independiente española. Porque una vez que el oyente es capaz de memorizar su denominación, se adentra en un personalísimo universo que aúna psicodelia clásica con raíces andaluzas y que confluye en un concepto tan inédito como arrebatador: La Kinkidelia.

"El disco salió en febrero y estamos flipando", concede a Europa Press el vocalista Dandy Piranha a pocas horas de uno de los fines de semana más cruciales para la banda sevillana, que actúa este jueves 30 de mayo en el Teatro Barceló de Madrid -con Quentin Gas & Los Zíngaros dentro del ciclo Sound Isidro- y el viernes 31 en el Primavera Sound de Barcelona.

"Es todo una fantasía", asegura sonriente para luego echar un poquito la vista atrás y recordar que ya habían conseguido hacer "bastante ruido" con sus primeras canciones: "Cuando sacamos el disco se confirmó el rumor no solo en Andalucía, sino ya a nivel nacional. El primer single, Aliento de dragón, tiene ya 85.000 escuchas en Spotify y es el tema que se está extendiendo más".

Tanto el vocalista como el batería Papi Pachuli confiesan sentirse aún sorprendidos por la repercusión fulgurante del grupo, con el segundo admitiendo que en el pasado habían trabajado "en otras bandas en la misma dirección pero sin lograr esta atención ni por asomo". "Con Derby además ha sido todo en menos de un año", apostilla.

Aunque la atención creciente del público pueda aún sorprenderles, sí que apunta Dandy Piranha que cuando estaban grabando su primer single él sí tenía la "sensación de que era algo innovador y potente". "Pensaba que, a poco que se sumara el factor suerte, podía funcionar", prosigue, para luego rematar: "Desde nuestro primer concierto recibimos una respuesta muy potente del público".

Este indudable impacto de Derby Motoreta's Burrito Kachimba se debe a una personalidad muy diferenciada que les lleva a mezclar con naturalidad influencias del rock de los setenta como Led Zeppelin o Black Sabbath con la psicodelia y un evidente deje del rock andaluz más clásico que bebe de Triana, Smash o los primeros Veneno. Todo ello aderezado por influencias contemporáneas reconocidas como King Gizzard & The Lizard Wizard.

Cuelgue psicodélico, bohemia sureña, espesor stoner, garage carnavalesco, patios andaluces y deje flamenco, aunque esto último lo descarte el batería concediendo, eso sí, "cierta vuelta al rollo andaluz". "Nuestra intención era hacer una propuesta nueva de 2019", tercia Dandy Piranha, descartando también que ellos estén poniendo de nuevo de moda la psicodelia más rockera.

"Nosotros hemos tomado de punto de partida la nueva ola de psicodelia y está claro que a día de hoy estamos teniendo una repercusión indiscutible como banda de psicodelia", admite el cantante, mientras su compañero Papi Pachuli agrega: "Otras bandas han abierto el camino antes y ahora parece que todo el mundo hace psicodelia, pero nosotros ponemos nuestro puntito personal. No es solo psicodelia".

Reflexiona un instante Dandy Piranha y lanza una reflexión sobre el 'secreto' de su éxito: "Creo que un componente importante de nuestra propuesta es la agresividad de la música y también de la estética y los videoclips. Eso nos diferencia de otras bandas y ha sido clave. Y en nuestra música está Sevilla, pero también Extremadura, porque yo soy de Mérida".

COMPARACIONES CON TRIANA

La reacción más directa al escuchar por primera vez a Derby Motoreta's Burrito Kachimba es mencionar a Triana, legendaria y pionera banda del rock andaluz de los setenta del siglo pasado. "Se lleva muy bien esa comparación, es algo fantástico", concede entre risas el vocalista, aunque opina que su propuesta está diferenciada.

Por eso, plantea: "No pretendemos ser Triana ni ser Smash -otra comparación recurrente-, pero que la gente lo utilice como una comparativa a la hora de guiar al futuro oyente nos parece fantástico. Pero vamos, que no somos ni Triana ni Smash ni pretendemos seguir la estela de nadie, ni rendirle pleitesía a nadie. Nosotros vamos abriendo nuestro propio camino, que sabe Dios hacia donde tirará".

"No nos ponemos ningún límite estilístico", asegura Dandy Piranha, quien menciona a sus adorados King Gizzard & The Lizard Wizard para ejemplificar su ideario creativo: "Lo que nos gusta de ellos es cómo saben jugar a la sorpresa, porque nunca sabes qué es lo próximo que van a sacar. No solo a nivel de sonido, sino de propuesta artística es lo que más interesante nos parece. Eso de decir, 'vamos a ser impredecibles y despistar a la gente para que no se sepa lo que viene después'. Hoy la propuesta es kinkidelia, pero dentro de dos o tres años igual cambia y hacemos lo que sea".

¿Y qué es la kinkidelia? "Es ir atravesando el cinturón de Orión con un Delorean con la ventanilla abierta mientras te fumas algo", explica entre risas el cantante, que luego se pone un poco más serio: "Es una música psicodélica con todo lo etéreo que eso implica pero con un componente de agresividad importante. No solo en el sonido de las canciones, sino también en una puesta en escena. La kinkidelia es agresividad mezclada con música psicodélica y todo llevado a Andalucía".

PLANES DE FUTURO

Disfrutando del momento, los planes de Derby Motoreta's Burrito Kachimba pasan ahora por hacer kilómetros de escenario en escenario. Aparte de su paso por Madrid y Barcelona, destaca el grupo la actuación del 15 de junio en el Monkey Weekend, donde harán un homenaje a La Leyenda del Tiempo de Camarón en colaboración con otras bandas.

"El plan es tocar a tope, aunque ya estamos inmersos en el segundo disco, estamos componiendo a la vez que salimos a tocar", adelanta el cantante, mientras el batería resalta que tienen un "planteamiento de curro y ensayos muy bestia, con horario de oficina, todo tempranito". "Desde diciembre yo le dedico al grupo diez o doce horas diarias", apostilla Dandy Piranha.

Todo este trabajo lleva a ambos a reflexionar sobre el significado del éxito, con el vocalista señalando: "Desde fuera se ve muy bonito lo de salir en medios y tocar en festivales, pero uno quiere dedicarse profesionalmente a esto y poder comer. Lo estamos consiguiendo ya y es algo maravilloso. El éxito es dedicarle todo el tiempo a lo que te gusta y que te dé de comer. Que habrá épocas mejores y otras peores con más o menos dinero, pero dedicándote a esto hasta que te mueras".

La aspiración es una carrera de largo recorrido, en definitiva, algo para lo que están empezando a poner los primeros ladrillos. "En un principio íbamos a por los frikis pero el espectro de público se está abriendo mucho. Esperaba que a la gente que en su día le gustaba Triana esto le podía molar pero sin volverse locos tampoco. Pero hay un abanico de edades en los conciertos desde 20 hasta 60 años que es flipante", subraya el cantante.

Y para terminar, aún continúa afirmando que no es "fácil" que cuaje una propuesta como la suya, sin estribillos para cantar ni pedir al público que levante las manos en los conciertos. "Pero creo que tenemos pureza y autenticidad y eso se nota", termina Dandy Piranha, antes de que Papi Pachuli rematé la jugada: "Y que trabajamos duro todos los días, nada nos viene regalado".