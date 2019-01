Diana Krall, Jamie Cullum y Neneh Cherry estarán en el 54 Heineken Jazzaldia de San Sebastián

Publicado 03/01/2019 12:47:03 CET

Los artistas Diana Krall, Jamie Cullum, Neneh Cherry, Joshua Redman, Maria Schneider y Donny McCaslin actuarán en el 54 Heineken Jazzaldia de San Sebastián que se celebrará del 24 al 28 de julio, según han informado sus organizadores. El 'Bagatelles Marathon' de John Zorn también formará parte del programa, como se anunció anteriormente, y las entradas se pondrán a la venta en febrero.

En un comunicado, desde el Heineken Jazzaldia han destacado que el programa de esta edición contará con "algunos de los artistas más destacados y más reclamados por el público dentro del jazz contemporáneo".

En este sentido, han subrayado que "tanto Diana Krall como Jamie Cullum y Neneh Cherry pueden ser cabezas de cartel de cualquier festival" y el Heineken Jazzaldia contará con actuaciones a cargo de los tres.

También podrán escucharse en el certamen donostiarra los nuevos proyectos de Joshua Redman, Maria Schneider y Donny McCaslin, con el añadido de que Schneider y McCaslin interpretarán juntos una composición de la cantante en memoria de David Bowie.

Las mismas fuentes han destacado que Krall es "excelsa, tanto en su faceta de pianista como la de cantante", y han puesto en valor su "elegancia en escena", así como su repertorio "escogido siempre con buen gusto y su innegable calidad" que la han convertido en "el nombre imprescindible del jazz de las dos últimas décadas".

En esta ocasión, la artista actuarán junto con el saxofonista Joe Lovano como artista invitado, uno de los músicos "más relevantes del panorama jazzístico mundial, brillante siempre cuando lidera sus propios grupos y acompañante de mucho lujo cuando se une a otras figuras".

"Con el refuerzo de Lovano, cabe esperar un extraordinario concierto de Diana Krall, secundada por sus habituales Robert Hurst (contrabajo) y Karriem Riggins (batería)", han destacado los organizadores del festival.

Asimismo, han recordado que Cullum "ya dejó una primorosa tarjeta de visita en San Sebastián en 2015", cuando ofreció en el Heineken Jazzaldia "una asombrosa muestra de su versatilidad mediante tres actuaciones, como DJ, a piano solo y con su banda".

"Cullum significa derroche de entusiasmo, alegría contagiosa, energía desbordante y mucha, mucha música", han incidido desde el certamen, para añadir que este músico "emociona cuando se sienta al piano cantando como los viejos crooners y electriza al público cuando se pone al frente de su grupo. Empezó muy joven y lo que le queda todavía".

Por otro lado, los organizadores del Jazzaldia han señalado que Schneider se estrenará en el festival al frente de la banda noruega Ensemble Denada. La directora de orquesta y compositora, ganadora de cinco Grammys, abordará liderando a Ensemble Denada un variado repertorio.

Además, han apuntado que Donny McCaslin "sorprendió a una buena parte del público con su fabulosa actuación en el Heineken Jazzaldia de 2017" y "acumula una importante experiencia en el mundo del jazz, mediante sus colaboraciones con Steps Ahead, Gil Evans, Danilo Pérez y Dave Douglas, y consiguió una nominación al mejor solo instrumental de jazz en los Grammy de 2004".

McCaslin y Schneider ya han trabajado juntos anteriormente y coincidirán en la misma sesión del Festival. La primera parte correrá a cargo de McCaslin en quinteto y en la segunda parte actuará Maria Schneider con Ensemble Denada.

Al final, McCaslin se unirá a Schneider y Ensemble Denada para interpretar 'Sue (Or in a Season of Crime)', la canción que ella compuso para Bowie en 2014, con la que ganó el Grammy y que fue el germen de 'Blackstar'. Desde el Heineken Jazzaldia han explicado que fue Schneider quien le recomendó a Bowie que contase con Donny McCaslin para grabar Blackstar.

En cuanto a la cantante Neneh Cherry, han destacado su "rutilante y variopinta carrera" con proyectos "innovadores como su colaboración con el trío escandinavo de jazz experimental The Thing, con el que se presentó en el Heineken Jazzaldia de 2012, o CirKus, con el que actuó en San Sebastián en 2007". En esta ocasión pondrá en escena su disco más reciente, 'Broken Politics' (2018).

Por otra parte también pasará por el festival el saxofonista Joshua Redman que presentará su disco de jazz 'Still Dreaming' en el que le acompaña Ron Miles a la trompeta, Scott Colley al contrabajo y Dave King a la batería.

MARATÓN Y ENTRADAS

Los organizadores del Heineken Jazzaldia han recordado también que como ya se ha anunciado anteriormente John Zorn regresará a San Sebastián tras "el clamoroso éxito conseguido en 2013 con su Masada Marathon" para ponerse al frente del 'Bagatelles Marathon', dividido en dos sesiones de tarde en el Auditorio Kursaal, una el 27 de julio y otra el 28 de julio. Este maratón musical constará de 14 bandas diferentes que interpretan más de 50 composiciones de The Bagatelles, el nuevo y extenso libro de música de John Zorn.

Entre los más de treinta músicos participantes estarán Mary Halvorson, Marc Ribot, Kris Davis, Julian Lage, Dave Douglas, Joey Baron, Craig Taborn, Peter Evans, John Medeski, Ikue Mori, Erik Friedlander, Mark Feldman, Sylvie Courvoisier, Kenny Wollesen, Trevor Dunn y muchos otros que entienden como nadie el universo creativo de Zorn.

Próximamente serán anunciados más artistas que completarán el programa del 54 Heineken Jazzaldia y las entradas serán puestas a la venta a mediados de febrero.