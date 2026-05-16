El director de Eurovisión habla de una posible readmisión de Rusia y RTVE lo critica: "Dificulta el regreso de España"

Archivo - El Presidente del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, José Pablo López, comparece ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades en el Senado, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 16 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha criticado las declaraciones del director del Festival de Eurovisión, Martin Green, sobre una posible vuelta de Rusia al certamen, y ha advertido de que "destruyen la imagen del concurso y dificultan el regreso de España".

En una entrevista concedida al periodista Pablo O'Hana, Green ha asegurado que Rusia podría regresar aunque la guerra en Ucrania continúe y ha afirmado que "la invasión de otro país no es motivo de exclusión de Eurovisión".

Al respecto, López, que asegura haber advertido de esta posibilidad "en noviembre de 2025 ante la Comisión de Control", ha acusado a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) de querer readmitir a Rusia "en plena invasión de Ucrania solo para justificar su doble rasero con Israel" y ha calificado la situación de "insulto flagrante a los valores europeos".

En un mensaje publicado en la red social X, el director de RTVE ha reclamado a la UER que "rechace formalmente estas declaraciones" de Green y ha apelado a un cambio de rumbo en la gestión del festival. "Es hora de un tiempo nuevo en Eurovisión", ha concluido.

La final del Festival de Eurovisión 2026, que se celebra este sábado en el Wiener Stadthalle de Viena, enfrentará a 25 países en un orden de actuación encabezado por Dinamarca y cerrado por Austria, país anfitrión. Israel, uno de los participantes más polémicos de esta edición, actuará en tercer lugar, mientras que Finlandia, favorita en las apuestas, lo hará en el puesto 17.

España no participa este año por primera vez desde su debut en 1991 tras la retirada de RTVE en protesta por la ofensiva bélica de Israel sobre Gaza. Tampoco participan Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos.

Pese a la retirada de RTVE, los españoles sí podrán votar mediante la página web oficial del concurso a través de un sistema global llamado 'Rest of the World', habilitado para los ciudadanos de los países que no forman parte del festival de la canción

La final comenzará este sábado a las 21.00 horas y en España podrá seguirse a través del canal de YouTube de Eurovisión ya que la salida de RTVE del Festival implica que tampoco emitirá el concurso que se celebrará en Viena. En su lugar, la cadena emitirá 'La casa de la música', un especial musical presentado por Jesús Vázquez que contará con artistas como Raphael, Manuel Carrasco, Ana Belén, Abraham Mateo, Camela, Siloé y Mónica Naranjo, además de los últimos ganadores del Benidorm Fest, entre otros.